颖通参与米兰香水艺术展 助国际香氛品牌布局中国

颖通集团（6883）获邀参与第 16 届 Esxence 香水艺术展，并担任其官方合作伙伴。活动于 6 月 3 日至 6 日在米兰 Allianz MICO举行，展会录得逾20000人参与。颖通集团于展会期间推出为期四天的专题企划「The Eternal Path to China」，协助国际香氛品牌从合规到市场部署，全面掌握中国香氛市场，并以香港为跳板进军全球增速最快的市场之一。

该集团邀请多个机构，包括香港投资推广署、香港生产力促进局，以及环保机构The Loops HK 和罗兵咸永道，在分享会中提供市场落地资讯，助力国际香氛品牌拓展中国市场。今次企划以研讨会「开拓中国香氛市场之路」为核心，另设六场业界专题分享会及一对一专业咨询，聚焦市场洞察、合规，渠道及营销等关键议题。活动累计吸引逾百位来自品牌、分销商、制造商及媒体的业界人士参与，反映国际间对中国香氛市场前景的高度关注。