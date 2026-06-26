特步旗下索康尼首度香港开店 管理层料港业务将爆发式增长

特步国际（1368）旗下索康尼（Saucony）于K11 MUSEA开设香港首间形象店，集团总裁田忠表示，香港作为国际大都会，具备极强战略价值。特步首席财务官丁利智直言，「是时候在香港投入」，相信运营积累后将迎「爆发式增长」。

K11 MUSEA契合品牌特性

田忠表示，选址K11 MUSEA主因其整体定位高度契合索康尼品牌特性，以及海内外客流充沛。丁利智指，租金水平在预算内，现阶段成本可控，正物色其他物业落地新店。她表示，香港门店坪效表现优于内地门店，整体营收水平看齐内地一线城市头部优质门店。

田忠指出，目前在内地设有超过170家门店，今年整体预计新开20至30家门店，但从店效考虑，不希望开太多。

集团2023年便完成索康尼内地及港澳业务收购，时隔三年才落地香港首店，丁利智解释，因考量市场节奏与物业特性，香港商舖租期普遍更长，筛选符合品牌定位的优质舖位周期久。

特步国际集团总裁田忠（左）、首席财务官丁利智。

香港市场将借鉴内地成熟模式

丁利智透露，特步自2007年起已赞助马拉松赛事，集团将赞助「10K索康尼冠名跑步活动」，预计于10月在香港举行。她指出，前期投入较大，但相信经过一定市场积累后，将迎来「爆发式增长」，因此愿意持续增加投入。

对外扩张方面，田忠指，集团海外业务核心载体为特步主品牌，索康尼现阶段运营范围仅覆盖大中华区。他透露，香港市场后续也将借鉴内地成熟模式，落地跑步社群、线下赛事，拉近与本地跑者距离。

