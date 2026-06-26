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摩通戴蒙据报留任至少3年 新设两位共同总裁成下任CEO热门

商业创科
更新时间：14:47 2026-06-26 HKT
发布时间：14:47 2026-06-26 HKT

路透引述知情人士报道，摩根大通（JPM）行政总裁戴蒙（Jamie Dimon）计划至少再留任3年，当他卸任行政总裁时，将转任执行董事长。 另外据彭博报道，摩根大通周四（25日）公布最新管理层变动，任命罗尔博（Troy Rohrbaugh）与佩特诺（Doug Petno）为新设的共同总裁（co-president），令两人成为接替戴蒙的热门人选。公司股价昨日微涨0.5%，收价335.12美元。

戴蒙于20多年前接掌摩根大通，任内引导银行度过全球金融危机，在过程中收购了多家公司，同时亦扮演华尔街关键政治家的角色，公开指出金融市场的问题点，并在华盛顿为银行业发声。

RBC资本市场分析员认为，由于目前两位人选尚未具备全面经验，戴蒙短期内应该不会离任。Keefe, Bruyette & Woods分析师克Christopher McGratty指，接班问题在未来几年仍是摩根大通的重要事项，由于该行的消费银行业务负责人Marianne Lake亦将会离职，相信最新的人事任命进一步缩小了下任行政总裁潜在候选人的范围。

温拓思曾为戴蒙接班人

多年来，多位曾被视为戴蒙继任者的高阶主管陆续离职，其中，卡瓦纳（Mike Cavanagh）于2014年离职，当时戴蒙称此为「令人遗憾的损失」，他现为电信公司康卡斯特（Comcast）联合行政总裁。

渣打集团行政总裁温拓思（Bill Winters）亦曾被视为戴蒙接班人，他早在2009年已离开摩通；查理·沙夫（Charlie Scharf）历任Visa及纽约梅隆银行后，现掌舵富国银行。比西尼亚诺（Frank Bisignano）则转战第一数据公司，目前于特朗普政府中担任社会安全局局长兼国税局行政总裁。

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