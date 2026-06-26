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本田CEO为公司70年来首次亏损致歉 

商业创科
更新时间：13:00 2026-06-26 HKT
发布时间：13:00 2026-06-26 HKT

日本车厂本田汽车（日：7267）上个月录得亏损4,239亿日圆（约205亿港元），为70年来首次亏损，行政总裁三部敏宏周五（26日）在年度股东大会上向股东致歉。公司最新股价上涨0.99%，报1,428日圆。

受中国同行竞争影响

受电动车事业逾90亿美元的重组成本及中国同行竞争影响，本田录得「增收不增利」。截至2026年3月止之2025财年，本田录得亏损4,239亿日圆，去年同期则赚8358.37亿日圆，为上市近70年来首次亏损。

日产方面，全年净亏损为5,331亿日圆，惟表现已较去年同期的6,709亿日圆亏损有所改善，三部在大会上时，就公司财务表现不佳向股东表达歉意获得支持，续任董事会成员。

此外，本田股东也批准了公司其他10位董事提名名单，其中包括9位寻求连任的董事及1位新任董事。

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