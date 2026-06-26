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三星据报拟在韩投资1000万亿韩元 斥300万亿建晶片工厂

商业创科
更新时间：12:51 2026-06-26 HKT
发布时间：12:51 2026-06-26 HKT

据外媒周五（26日）报道，晶片制造商三星（韩：005930）将于下周一（29日）宣布，计划未来10年将在韩国投资1000万亿韩元（约5.07万亿港元），其中包括在西南部地区投资300万亿韩元建设晶片工厂。不过，三星股价最新跌8.09%，报329,500韩元。

涵盖AI数据中心等领域

报道称，三星的投资涵盖AI数据中心、电池和显示器等领域，并将在与其竞争对手SK海力士（韩：000660）在内的多家公司的高阶主管在总统府与李在明总统会面时宣布，并公布针对首尔及周边城市以外地区的投资计划，惟投资完成时间未有说明。

李在明日前晤三星SK海力士

此前，晶片制造商一直将生产设施集中在首尔周边地区，现在面临政治压力，要求它们在韩国其他地区加大投资。

据媒体报道，总统李在明本周分别会见了三星和SK海力士的负责人，总统府表示，计划于周一举行公开简报会，介绍「韩国大跃进三大项目」，会议详情将很快公布。

总统顾问在本周表示，韩国正与三星和SK海力士洽谈下一阶段半导体生产设施的大规模投资事宜 ，以满足AI产业推动的晶片需求，两家公司可能需要将首尔南部新晶片工厂的建设提前10多年至2034-2035年，并寻找新选址，以跟上AI发展。

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