美式汉堡店Wendy's翻红 00后竟未听过?! 曾是全球第2大品牌 两度攻港成集体回忆

美国「迷因股」（Meme Stocks）热潮近日再起，老牌快餐连锁店Wendy’s（WEN）成为散户追捧对象，股价一度急升。该股周三（24日）盘中一度狂飙42%，收市仍大升26%，报7.86元，创2021年6月以来最大单日升幅。不过，该股周四股价回吐6.7%，收报7.33美元，市值13.96亿美元。对华尔街投资者而言，Wendy’s是一只快餐概念股；但对不少香港人来说，这个「红发孖辫女孩」标志，代表的却是一段早已消失的美式快餐回忆。Wendy’s当年曾两度进驻香港，直至2000年全面撤出，因此不少00后表示从未听过这个名字。

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方形汉堡打响名堂

Wendy’s由Dave Thomas于1969年在美国俄亥俄州创立，品牌名称源自其女儿Melinda的小名「Wendy」。有别于麦当劳及汉堡王，Wendy’s以新鲜牛肉制成的「方形汉堡」打响名堂。餐厅同时提供炸鸡、薯条、辣肉酱饭（Chili）、焗薯，以及招牌雪糕奶昔「Frosty」，成功在快餐界突围而出。

高峰期全港设11店

1982年，Wendy’s首次以「得意妹」之名进军香港，于尖沙咀等地开设分店。当时本港快餐市场正逐步西化，大众放学、拍拖或睇戏前后到快餐店「医肚」已成日常。相比起高度本地化的连锁快餐店，Wendy’s凭借方形汉堡、焗薯皮及辣肉酱饭等少见的美式选择，为食客带来新鲜感。

虽然首次来港仅维持约4年便结业，但品牌于1991年改以「云狄斯」之名卷土重来，规模更胜从前。高峰期全港曾有约11间分店，遍布尖沙咀、湾仔、北角、荃湾及西贡等区，聘用近400名员工。对当年的学生及年轻上班族而言，到Wendy’s食汉堡包，多少带点「试新嘢」及品尝正宗美式风味的意味。

千禧年全面撤出香港

可惜踏入90年代后期，香港经历亚洲金融风暴，消费气氛转弱。加上快餐市场竞争激烈，Wendy’s定价相对偏高，经营压力逐渐浮现。至2000年初，余下分店相继结业，Wendy’s正式全面撤出香港市场。自此，「红发孖辫女孩」只留在旧餐牌、旧相片，以及港人零碎却鲜明的味觉记忆中。不少人至今仍会忆述当年最爱的Chili及Frosty。只要旧相片一出，总有人留言：「以前系咪尖沙咀有间？」、「西贡都有分店！」甚至有港人到日本旅游时，特意光顾以重温旧味。

拟未来十年进军中国

虽然在香港已成集体回忆，Wendy’s在美国仍有不少分店。2012年，Wendy's一度取代汉堡王，成为全球快餐汉堡市场的第二大连锁店。截至2026年首季，全球共有7,251间分店，其中美国占5,805间。在日本，品牌以「Wendy’s First Kitchen」联名店形式经营，在东京、大阪、京都等热门旅游区设有76间分店，成为不少香港旅客的寻味热点。

在日本，品牌以「Wendy’s First Kitchen」联名店形式经营。

Wendy’s在东京、大阪、京都等热门旅游区设有76间分店，成为不少香港旅客的寻味热点。

上月，Wendy’s在今年第一季财报中透露，中国市场为其未来国际扩张重点之一。公司已与一名具经验的餐饮营运商签订新特许经营协议，计划未来10年内在中国开设最多1,000间餐厅，再度拓展亚洲版图。相关扩张并非由Wendy’s直接全资开店，而是透过当地伙伴投资及营运，Wendy’s则负责提供品牌、产品及营运标准。不过，公司目前尚未披露合作方身份、首批门店城市或具体开店时间表。

事实上，Wendy's 近年的销售增长正逐渐放缓。集团去年曾警告，在整体快餐业需求疲弱下，其销售额恐面临零增长甚至倒退。今年较早前，公司进一步指出，受美国高通胀拖累，利润率持续受压，预料截至2025年第四季，全球销售额将下跌约8.3%。为扭转业绩颓势，前临时财务总监库克（Ken Cook）透露，Wendy's 计划关闭美国约6,000间分店中最多6%的门市，期望借此优化营运并重整旗鼓。

「寸嘴」形象网络翻红

有趣的是，Wendy’s在社交媒体年代成功转型。其官方帐户以「寸嘴」回应闻名，经常与网民及竞争对手幽默互动，令这个原本主打家庭形象的「孖辫妹」，摇身一变成为网络世界大受欢迎的「寸嘴快餐妹」。借着近期的迷因股热潮，Wendy’s再次走入大众视线，亦唤起了香港人「细个食过」、「去旅行想食返次」的快餐情怀。

