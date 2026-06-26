大淡友Burry买入微软长期认购期权 称港股遭资金抽走非基本面差 加仓京东Adobe

电影《沽注一掷》原型投资者Michael Burry表示，买入微软（MSFT）2028年12月到期的长期认购期权，同时加仓京东（JD）、Adobe（ADBE）及Fiserv（FISV），并回补一半Palantir（PLTR）淡仓。他认为，当前市场更多受资金流及技术性因素主导，而非基本面变差。

港股受半导体叙事拖累

Burry在Substack发文指出，港股近期下跌，主要因半导体概念吸走资金，令资金由香港转向韩国及日本。他解释，趋势交易员和专注于亚洲的大型基金都在迅速重新配置资产，这种资金流向可从恒指、日本东证指数及韩国综合股价指数走势中反映出来。

他认为，相关压力亦波及中概股及中国龙头企业，使部分股份再度跌近低位。不过，他强调这更多是「技术性压力」，并非企业基本面恶化。

沽阿里转买京东

交易方面，Burry表示已沽出阿里巴巴（BABA），主要是出于税务亏损安排，并将资金转入京东。他亦指，未来或会增持美团及腾讯，因这些股份短期走势往往同步，并预期日后会再重新买入阿里巴巴。

Burry以24.79美元加仓京东，以195.11美元加仓Adobe，并以47.55美元加仓Fiserv。

看好微软长线价值

今次最受关注的，是Burry买入微软2028年12月15日到期、行使价约700美元低段的长期认购期权。

Burry表示，若微软跌至350美元水平，是买入正股的良好位置。不过，他选择以长期认购期权部署，认为相关期权相对其看法而言仍算便宜。

Palantir淡仓只平一半

至于Palantir，Burry以107.15美元平仓一半，但仍持有认沽期权，维持其看淡立场。相关操作较似是部分锁定利润，而非全面转軚。

事实上，今年以来，Burry提到的所有股票均呈现下跌趋势。京东下跌近10%，微软下跌逾26%。同样，Palantir下跌近40%，阿里巴巴下跌近35%。另外两只股票中，Adobe下跌近45%，Fiserv下跌逾28%。

