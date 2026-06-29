科企高层离巢震散万亿市值 拆解AI热潮背后隐忧 卢启贤专访：创办人才是最大风险

近年AI热潮席卷全球，一批初创企业在短短数年间估值暴涨至数百亿美元，市场不单追逐技术，更追逐那些被认为能够改变世界的人。不过，近期有科企接连有AI业务灵魂人物离职，曾一度令股价单日重挫半成、市值蒸发2,250亿美元（约1.76万亿港元），假若是其他AI初创公司掌舵人发生意外无法履行职务甚至猝逝，后果更不堪设想。私人保险业务公司亚溢利国际（R.E. Lee International）行政总裁卢启贤（Calvin Lo）接受《星岛》访问时表示，很多人以为AI公司的价值来自技术，但现实往往并非如此。「技术可以复制，资金可以在市场融资，但创办人的判断力、执行力、人脉、融资能力，以及市场对他的信任，很多时候是无法复制的。」

Calvin Lo指出，今日科技企业最大的资产，根本不在资产负债表上，而是集中在少数核心人物身上。「当一家公司的大脑、创意思维、所有重大决策、投资者关系、融资能力，甚至市场信心都集中在创办人身上时，创办人本身就会变成最大的风险。」这种情况，在国际资本市场有一个专门名词——创办人风险（Founder Risk）。

提前思考3件事 降创办人风险

Calvin Lo认为，要降低Founder Risk，企业至少要提前思考三件事。

第一是领导层延续（Leadership Continuity），「核心问题往往不是没有接班人，而是根本没有安排过接班人。」他说，一旦创办人突然缺席，最先出现的不是技术问题，而是决策真空——谁有权代表公司？谁与银行沟通？谁向投资者交代？谁作出重大决策？如果这些安排从未建立过，即使公司有优秀产品及稳定收入，也可能陷入混乱。

Calvin Lo认为，要降低Founder Risk，企业至少要提前思考三件事。

第二是传承规划（Succession Planning），Calvin Lo坦言，这是许多企业家最容易忽略的一环。「很多创办人用了一辈子建立公司，却从未认真想过，如果明天自己不在，公司究竟属于谁。」股份由配偶继承？由子女继承？还是由合伙人接手？如果家人从未参与经营，又是否适合成为继承人？

他见过不少企业，不是因为经营失败而出问题，而是创办人离世后，股权安排不清晰，引发家族与股东之间的矛盾。因此，现时不少企业会透过「买卖协议（Buy-Sell Agreement）」预先规划股份转移安排。例如两名股东共同持有一家公司，双方预先签订协议，一旦其中一方离世，另一方可按事先约定的价格收购股份，避免公司控制权落入不熟悉业务的人手中。

第三是企业延续能力（Business Continuity），Calvin Lo直言，「很多企业不是没有资产，而是没有时间。」即使创办人离世，公司仍然要支付薪金、租金、供应商货款及银行贷款。如果同时失去融资能力及市场信心，现金流可能在极短时间内迅速恶化。而这正是为何许多大型企业会安排要员保险（Keyman Insurance）。

Keyman Insurance真正作用是替企业买时间

很多人以为要员保险是为家人准备。但在大型企业世界里，它更像是一个「买时间」的工具——让管理层有时间完成交接，让董事局有时间部署以稳定市场信心，让企业不必在最脆弱的时候被迫贱卖资产，让银行愿意继续支持公司。

Calvin Lo透露，自己初入行时曾参与一宗震动国际金融圈的经典案例。当时一家全球顶尖科技企业的几位主要股东，共同出资为核心创办人安排了一份打破当时市场纪录的要员保障方案。保额之大，单一保险公司无法承担，需要多家跨国保险公司共同分担风险。

Calvin Lo专访金句：

「当年大家在意的根本不是保费多少，而是如果这个人突然不在，整个系统会面临多大的震荡。」这类安排的目的，从来不是让股东获利，而是在最坏情况发生时，为企业争取时间——有时间，就有机会。

犹如顶级球星 已是一盘生意

除了创办人，Keyman Insurance要员保险的应用范围其实非常广泛。近期世界杯带动足球热潮，Calvin Lo指出，体育界一直是要员保险的重要市场。对球会而言，一名顶级球星不只是一名运动员，一个人更是一盘跨国生意——球衣销售、广告代言、转播收入、门票收益，甚至球会估值，都可能与一位核心球员息息相关。

「很多球星真正的黄金时间可能只有5至10年，每一次比赛、每一次训练，其实都承受著受伤风险。」他透露，过去曾参与一位国际级球星的财富保障规划。这位球员除了拥有丰厚薪酬外，还涉及庞大的品牌授权、肖像权收入及个人生意。一旦出现意外，不只家庭受到影响，球会、赞助商及商业伙伴亦可能面临巨额损失。很多人看到的是球员的身价，但企业看到的，是背后整个商业生态。

Calvin Lo表示，创办人的判断力、执行力、人脉、融资能力，以及市场对他的信任，很多时候是无法复制的。

企业最大资产 永不在资产负债表

Calvin Lo表示，很多企业最大的风险来自创办人。但当企业愈做愈大，真正需要保护的，往往不止老板一人，一位掌握核心技术的工程师、一位负责全球市场的管理层、一位掌握关键客户关系的高级主管，这些核心人才（Human Capital）都可能影响企业未来数年的发展。因此，部分企业会利用保险作为长期人才管理工具——由公司供款，配合服务年期及奖励机制，既可留住核心员工，亦有助稳定整个团队。他笑言：「很多人以为企业竞争的是产品，其实到了最后，企业竞争的是人。因为技术可以复制，资金可以募集，但真正优秀的人才，从来都是最稀缺的资源。」

AI分析风险 惟人类仍需承担

谈到AI未来发展时，Calvin Lo指出「过去，投资者研究的是公司的资产与盈利；今天，他们开始研究创办人的判断力与影响力。随著AI愈来愈普及，未来最大的改变或许不是技术本身」。

他续指，「有一天，大家都可能使用同样的AI、同样的数据、同样的工具，甚至拥有相近的知识。当技术逐渐普及化后，投资者真正关注的，将不再是谁拥有AI，而是谁能在同样的工具之下，运用得更好，作出更好的判断」。

AI可以提供答案，但方向仍然需要人去决定；AI可以分析风险，但承担风险的，始终是人。「未来企业最重要的资产，未必是技术本身，而是那些即使大家拥有相同工具时，依然能够创造不同结果的人。」