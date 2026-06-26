Xbox全球加价最高150美元 微软称存储记忆体成本飙2.5倍 料2027年秋再翻倍

继苹果上调MacBook及iPad售价后，微软周四（25日）亦宣布，旗下Xbox游戏主机将于8月1日起全球加价，最高加幅达150美元，原因是存储及记忆体等关键零部件成本持续上升。受消息影响，微软股价收报352.83美元，下跌3.46%。

512GB机款加100美元

微软表示，512GB版本Xbox主机售价将上调100美元，1TB版本则加价150美元，同时将停产2TB版本。公司指出，去年已因关税带来的成本压力上调Xbox售价，原本希望避免再次加价，但近月与供应商磋商后，仍难以抵消零部件成本升幅。

Xbox在公告中表示，游戏主机所用的存储及记忆体价格已上升超过2.5倍，并预计到2027年秋季，相关成本仍可能再翻一番。微软亦补充，硬体供应链危机对游戏产业造成极为严重的打击。

苹果索尼亦先后加价

事实上，苹果同日亦宣布上调MacBook及iPad售价，指AI行业数据中心扩张令记忆体及存储晶片成本急升，已难以继续自行吸收成本。索尼亦早于今年4月上调PlayStation 5售价，去年8月亦曾加价。

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此外，Xbox近期亦面对内部调整压力。彭博早前报道，Xbox计划下月进行大规模裁员，并削减市场推广及其他预算。

