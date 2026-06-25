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嘉利国际指未见AI泡沫 料数年内AI收入占比升至50%

商业创科
更新时间：18:08 2026-06-25 HKT
发布时间：18:08 2026-06-25 HKT

英伟达供应商嘉利国际（1050）副主席兼财会部主管何伟汗表示，人工智能（AI）相关的产品发展迅速，料再过数年，AI相关产品占比会由现在的12%增至50%，将成为未来增长的主要动力。何伟汗称，以集团仍需增加资本开支及物色收购去应对客户所需情况下，暂未见AI泡沫，且随著AI的发展，料市场会陆续提升对通讯、电力及水冷设备的需求。

左起：高级企业传讯经理及执行助理林诺媛、副主席兼财会部主管何伟汗、首席财务官黄浩钧
左起：高级企业传讯经理及执行助理林诺媛、副主席兼财会部主管何伟汗、首席财务官黄浩钧

料中泰生产AI伺服器机壳比例增至1比1

首席财务官黄浩钧表示，伺服器机壳业务的毛利率由去年度的21%提高至24.4%，还未计交付予英伟达（NVDA）的订单。他表示，因应市场需求，集团将在内地及泰国增建产能配合，料在中、泰生产AI伺服器机壳的比例会增至1比1，在产能增加、持续接单及客户推出下世代产品下，有望推动毛利率再提升，目前集团未有考虑在其他地方设厂。

美国比例占不足1%

关税方面，高级企业传讯经理及执行助理林诺媛指，直接发货至美国的比例占整体不足1%，加上很多时由发单方承担税款，因此集团受到美国实施对华关税有限，集团已在美国设立销售及代理办事处，配合客户长远需求。

嘉利国际公布今年3月底止的全年业绩，营业额34.7亿元，按年升7.4%；纯利2.71亿元，按年升32.5%；每股盈利13.3仙；派末期息4.5仙，上年同期派3仙，全年派息合计每股6仙，派息率为45%。

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