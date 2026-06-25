黄仁勋称AI投资回报「已有答案」 警告走私晶片拼凑数据中心是死路一条

英伟达（Nvidia）行政总裁黄仁勋在周三（24日）年度股东大会上表示，AI代理时代已经来临，并形容今次运算模式转变，是60年来规模最大的产业重置。公司正由GPU供应商进一步扩展至完整AI基建平台，惟获准出口中国的H200晶片至今仍未带来收入。

黄仁勋表示，AI已经由「有趣」跨越至「有用」阶段，当AI能够创造经济价值，企业运行英伟达系统生产token便可取得回报，算力需求便呈现加速扩张之势。他以软件开发为例，指GitHub开发者提交的程式码合并请求，今年在AI带动下增至接近原来3倍。他直言，市场对AI投资回报的问题「已有答案」。

AI工厂负责生产token

黄仁勋认为，传统数据中心主要用作储存及传输档案，新一代「AI工厂」则负责生产token，每个token均可转化为程式码、答案、设计、行动及服务。

在这种模式下，竞争关键不再只是晶片售价，而是每瓦特电力能够生产多少token，以及每个token的成本。黄仁勋表示，英伟达系统未必最便宜，但可提供最低token成本、最高吞吐量及最高收入。

英伟达国际市场收入已超过300亿美元，按年增逾3倍，全球近40个国家正部署由英伟达基建驱动的AI工厂。相关客户亦由大型云端服务商，扩展至金融、制造及医药等传统行业，包括Capital One、现代汽车、Jane Street及礼来等。

黄仁勋以「五层蛋糕」形容AI产业，涵盖能源、晶片与系统、基础设施、模型及应用，该框架反映英伟达希望贯穿整条AI生产链，而非只销售晶片。

Vera CPU成新市场战略入口

黄仁勋形容Vera Rubin是英伟达历来「最重要的产品发布之一」，其中Vera CPU更是公司开拓新市场的战略入口。

他解释，AI代理会调用工具、存取数据库及执行程式，若CPU反应速度不足，昂贵的GPU便会闲置，直接减少AI工厂收入。因此，英伟达从零开始设计Vera CPU。

Vera Rubin已进入全面量产，主要模型开发商、公有云、AI云及超大规模客户均开始规划部署。整套平台包括Rubin GPU、Vera CPU、NVLink、Spectrum-X以太网、InfiniBand及BlueField安全储存模组。黄仁勋将其描述为一个完整的AI工厂平台，而非单一晶片。

CUDA转变为AI代理「工具箱」

黄仁勋将CUDA X软件库形容为英伟达的「皇冠珠宝」，指出CUDA目前支援逾7,000个应用，庞大安装基础可吸引开发者创造新应用，再开拓更多市场，形成独特的飞轮效应。

随着AI代理兴起，CUDA X亦正由人类开发者工具，转变为AI代理的「工具箱」。英伟达在股东大会上宣布推出BioNeMo，为AI代理提供数码生物学及药物研发工具。

不清楚中国会否容许H200进口

黄仁勋表示，美国政府已批准H200晶片出口中国的许可证，但公司至今尚未从相关产品取得收入，亦不清楚中国会否容许产品进口。

中国连同香港约占英伟达2026财年收入9%，比例低于此前两个财年。黄仁勋重申，英伟达会参与出口管制政策讨论，以协助制定兼顾技术保护及美国AI领导地位的规则。他亦罕有公开警告晶片走私问题，强调若商业机会与美国国家安全出现冲突，英伟达会以国家安全为先。

他指出，先进AI数据中心是由硬件、软件、网络及持续技术支援组成的高度整合系统。英伟达不会为受限制或走私产品提供支援及维修服务，试图以走私晶片拼凑数据中心是「死路一条」。

另外，黄仁勋重申，英伟达计划在未来数年透过股份回购及派息，向股东回馈50%自由现金流。公司2026财年自由现金流超过960亿美元。