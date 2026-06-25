铠侠拟赴美发存托股票 在日拆细股份 财务总监：扩大投资者基础

继SK海力士计划赴美国上市后，日本NAND记忆体供应商铠侠控股（Kioxia，日：285A）计划于2027年春季发行美国存托股票，并研究在日本拆股，以把握市场对人工智能相关半导体股的投资需求。该股受美光业绩强劲带动，周四股价升穿每股10万日圆，报103,850日圆，单日急升12.3%，今年以来则累计升幅接近900%。

目标明年4至6月美国上市

据彭博报道，铠侠财务总监川村义彦（Yoshihiko Kawamura）在年度股东大会上表示，公司计划进军美国市场，目标于下一财年4至6月季度推进相关上市安排。川村义彦表示，相关项目对公司具有重要意义，因可与美国市场建立直接联系，公司将全力推动项目成功。

日股每手入场费逾48万港元

此外，铠侠亦正积极研究在日本本土「拆细股份」，以扩大投资者基础。川村义彦表示，公司希望有更多投资者加入，推动其爆炸式增长。铠侠目前是MSCI世界指数中表现最佳股份，但单买一手100股已需逾1,000万日圆（约48.4万港元），入场门槛偏高，拆股将令投资者更容易买入。

铠侠主要生产NAND快闪储存产品，相关产品可为数据提供快速存取。虽然NAND对AI工作负载的重要性低于SK海力士、美光科技及三星电子生产的高频宽记忆体（HBM），但随着AI工作负载增加，储存的重要性亦在上升。由于所有记忆体供应商产能受压，令需求转向铠侠；加上数据中心建设商以速度较快的NAND取代传统机械硬碟，亦令铠侠受惠。