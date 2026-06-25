Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

铠侠拟赴美发存托股票 在日拆细股份 财务总监：扩大投资者基础

商业创科
更新时间：17:12 2026-06-25 HKT
发布时间：17:12 2026-06-25 HKT

继SK海力士计划赴美国上市后，日本NAND记忆体供应商铠侠控股（Kioxia，日：285A）计划于2027年春季发行美国存托股票，并研究在日本拆股，以把握市场对人工智能相关半导体股的投资需求。该股受美光业绩强劲带动，周四股价升穿每股10万日圆，报103,850日圆，单日急升12.3%，今年以来则累计升幅接近900%。

目标明年4至6月美国上市

据彭博报道，铠侠财务总监川村义彦（Yoshihiko Kawamura）在年度股东大会上表示，公司计划进军美国市场，目标于下一财年4至6月季度推进相关上市安排。川村义彦表示，相关项目对公司具有重要意义，因可与美国市场建立直接联系，公司将全力推动项目成功。

日股每手入场费逾48万港元

此外，铠侠亦正积极研究在日本本土「拆细股份」，以扩大投资者基础。川村义彦表示，公司希望有更多投资者加入，推动其爆炸式增长。铠侠目前是MSCI世界指数中表现最佳股份，但单买一手100股已需逾1,000万日圆（约48.4万港元），入场门槛偏高，拆股将令投资者更容易买入。

铠侠主要生产NAND快闪储存产品，相关产品可为数据提供快速存取。虽然NAND对AI工作负载的重要性低于SK海力士、美光科技及三星电子生产的高频宽记忆体（HBM），但随着AI工作负载增加，储存的重要性亦在上升。由于所有记忆体供应商产能受压，令需求转向铠侠；加上数据中心建设商以速度较快的NAND取代传统机械硬碟，亦令铠侠受惠。

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
深水埗鳄鱼｜附近单位再检最少30只爬虫动物 包括蛇及蜥蜴 35岁女子被捕
01:21
深水埗鳄鱼｜附近单位再检最少30只爬虫动物 包括蛇及蜥蜴 35岁女子被捕
突发
5小时前
陈敏儿安息礼｜笑容慈祥遗照曝光 陈敏儿穿毕业袍象征人生毕业 儿子廖文信、廖文哲永念亲恩
陈敏儿安息礼｜笑容慈祥遗照曝光 陈敏儿穿毕业袍象征人生毕业 儿子廖文信、廖文哲永念亲恩
影视圈
5小时前
东铁线头等遇大妈高谈阔论 乘客难忍噪音出绝招「全世界静晒」 网民：大快人心！
东铁线头等遇大妈高谈阔论 乘客难忍噪音出绝招「全世界静晒」 网民：大快人心！
生活百科
2026-06-24 15:33 HKT
港青赴台打工惨变诈骗犯！坐监2年沦无证「人球」 烧尽家人老本崩溃：「每日谂紧点生存」｜Juicy叮
港青赴台打工惨变诈骗犯！坐监2年沦无证「人球」 烧尽家人老本崩溃：「每日谂紧点生存」｜Juicy叮
时事热话
5小时前
返六休一储24万 一秒被呃清光！24岁女失毕生积蓄绝望发文：「感叹自己嘅愚蠢」｜Juicy叮
返六休一储24万 一秒被呃清光！24岁女失毕生积蓄绝望发文：「感叹自己嘅愚蠢」｜Juicy叮
时事热话
2026-06-24 10:43 HKT
陈敏儿安息礼｜周润发夫妇刘德华送花圈致哀  蔡少芬张晋：敏儿姐天家再聚
陈敏儿安息礼｜周润发夫妇刘德华送花圈致哀  蔡少芬张晋：敏儿姐天家再聚
影视圈
4小时前
陈敏儿安息礼丨圈中人抵达教堂 蔡少芬张晋献唱圣诗 邓萃雯、胡枫、杜琪峰伉俪致意
陈敏儿安息礼丨圈中人抵达教堂 蔡少芬张晋献唱圣诗 邓萃雯、胡枫、杜琪峰伉俪致意
影视圈
3小时前
公屋世袭制？公屋户劝子女欲继承父母单位「要及早人生规划」惹议 网民指需符合1条件 附房署指引
公屋世袭制？公屋户劝子女欲继承父母单位「要及早人生规划」惹议 网民指需符合1条件 附房署指引
生活百科
6小时前
将军澳街坊转战落马洲应急医院 公院轮候照MRI变相提早近1年半 激赞服务 附极重要缴费贴士免白行｜Juicy叮
将军澳街坊转战落马洲应急医院 公院轮候照MRI变相提早近1年半 激赞服务 附极重要缴费贴士免白行｜Juicy叮
时事热话
7小时前
刘嘉玲被传30年前遭郑裕玲掌掴？二人齐揭真相 首爆被Do姐教训内情：觉得好羞耻
刘嘉玲被传30年前遭郑裕玲掌掴？二人齐揭真相 首爆被Do姐教训内情：觉得好羞耻
影视圈
9小时前