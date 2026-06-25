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长建旗下Northumbrian Water成英国最可信赖水务公司

商业创科
更新时间：16:57 2026-06-25 HKT
发布时间：16:57 2026-06-25 HKT

长江基建（1038）公布，旗下英国水务公司Northumbrian Water近日连获多项业界殊荣，包括获英国水务消费者委员会（Consumer Council for Water）评为「英国最可信赖水务公司」，并在英国水务监管机构Ofwat的「客户满意度和体验评估」中位列全国第一。此外，Northumbrian Water的创新管理策略亦获ISO颁发专业认证，成为全球首家获授相关认证的水务企业。

英国水务消费者委员会最新发布的《Water Matters》客户调查结果显示，Northumbrian Water以最高评分位列榜首，在公平性、负担能力及客户服务关怀程度等多方面，均获客户高度评价。公司在该调查中的评分显著高于行业平均水平，成为英国最可信赖水务公司。

长江基建联席董事总经理兼 Northumbrian Water 主席甄达安先生对该水务公司佳绩表示欣喜。
长江基建联席董事总经理兼 Northumbrian Water 主席甄达安先生对该水务公司佳绩表示欣喜。

客户满意度及体验评估全国第一

同时，在英国水务监管机构Ofwat的《2025/2026年度行业客户满意度（C-MeX）》排名中，Northumbrian Water在客户满意度及体验两项评估均位列全国第一，并连续两年名列前茅，成为首家蝉联榜首的公司。

Northumbrian Water在创新领域亦取得突破，成为全球首家获英国标准协会（BSI）颁发ISO 56001创新管理Kitemark认证的水务公司。该认证表彰Northumbrian Water透过转化创新理念，为客户、社区及环境带来实际效益，包括采纳新技术、开发创新平台、运用数据驱动的学习模式，以及采用以大自然为基础的解决方案。其中，由公司主办的年度Innovation Festival，在近10年间已培育约300个新构思。

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