中银料下半年不良贷款仍有压力 将加大力度处理 适时检视客户贷款评级

中银香港（2388）风险总监王春飞于股东大会中表示，下半年面对地缘政治冲突及高通胀持续，不良贷款仍面临一定上行压力，集团已计提充分拨备，料资产质素继续优于市场平均水平，预期香港GDP保持扩张态势，带动贷款增长跑赢大市。

商业房地产面对空置率高企压力

她指，上半年环球局势动荡，而香港经济表现良好，首季增长达5.9%，租房需求带动住宅租金回报率上升，惟零售商铺和写字楼仍面对空置率高企的压力，中银将持续关注市场和客户动态，加强信贷风险管控，保持对高风险信贷组合的严格监控，适时检视客户评级和贷款评级，资产质素保持整体稳定。

她指，截至今年3月底的减值贷款比率已降至0.96%，比去年底改善0.18个百分点，未来将加大力度处置存量不良资产，强化风控举措。

未来两季派息料与首季持平

财务总监刘畅表示，首季业绩表现稳健，派发季度股息每股0.29元，按年基本持平，全年派息仍考虑盈利表现、风险形势变化等，维持40%至60%的派息比率，预计今季及下季的派息与首季相比保持稳定。她表示，将争取在今年中期业绩发布时报告2026至2028三年的股东回报细节。