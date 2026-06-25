会财局全年完成81宗调查 查察66间执业单位

会财局发布截至今年3月底2025至26年度报告，期内已完成81宗调查个案及查讯、22宗纪律处分个案；32份决定通知书已发出；纪律处分行动罚款1,170万元；以及公布49份合规意见函。另外，年内共查察66间执业单位，58个公众利益实体审计项目、32个非公众利益实体审计项目，以及50间执业单位在打击洗钱及恐怖分子资金筹集规定的合规情况

主动沟通 提高监管透明度

会财局指，过去一个财政年度，局方透过主动与业界沟通，提高局方监管方法的透明度，协助事务所更清晰了解局方期望，并透过明确传达合规标准，将受处分风险降至最低。

报告还显示，在完成一宗涉及大型上市集团审计严重违规行为的重大调查后，于今年4月对一家注册公众利益实体核数师及其两名前合伙人作出纪律处分，包括对该事务所施加为期6个月的业务限制，以及合共3.1亿元的罚款。会财局指，这是局方为迄今所施加的最高总罚款金额，此执法行动为会财局首次根据监管制度施行业务限制，进一步彰显局方致力维护审计质量高标准及香港资本市场诚信的坚定决心。

另外，报告期内，会财局个共发布16份出版刊物、举办102场持份者沟通活动，接触超过37,000名持份者，提供有关监管合规、审计质素、企业管治、人工智能创新及可持续发展等方面的见解与指引。同时透过培育人才、完善数码化及运作流程，以及优化内部程序持续加强机构能力，进一步提升机构效能和监管效率。

会财局行政总裁赖翠碧表示，卓越的审计是公众信任、财务诚信及稳健企业管治的基石，具公信力和透明度的财务汇报，有助企业及投资者提供信心，使其能有效管理风险并作出明智决策。



会财局主席孙德基亦指，透过持续提升监管成效及推动专业发展，会财局将培育一个具韧性、备受信任及具前瞻准备的专业群体，共同支持香港作为国际金融中心的持续发展与长远竞争优势。

