丘应桦料全球电商市场续增长 明年规模达8万亿美元 政府推多项措施支援企业

生产力局联同工业贸易署于6月25至26日在生产力大楼举办「电商新视野博览会2026」，以跨境电商为主题，设80多个展位，并安排多场研讨会、商业配对及一对一咨询，协助中小企借助数码科技拓展海外市场。商务及经济发展局局长丘应桦致辞时表示，政府持续推出多项支援措施，除向BUD专项基金注资16.3亿元、扩展新兴市场资助范围外，同时延长中小企融资担保计划，香港出口信用保险局亦会推出全新保障方案，全方位减轻企业营运压力。

港近半企业已开展网上业务

他提到，全球电商市场持续增长，预计2027年市场规模达8万亿美元。本港近半企业已开展网上业务，另有两成企业准备拓展电商渠道。中小企资援组累计已服务逾4万间企业。他强调，香港作为国际贸易枢纽，将继续协助内地与本港企业经港走向国际。



今届博览会汇聚多家参展企业，展出各行业电商解决方案。其中，钻石合作伙伴恒生银行，推出电商专属中小企金融服务，客户可线上极速开户，贷款十秒完成预批；电商只需提交网店营运数据即可申请，另有两档「全月通」月费套餐，包含免手续费汇款额，协助企业管控跨境收付成本。

玩具协会推动本港潮玩IP出海

香港玩具协会则带领设计师参展，透过「潮玩匠人计划」挑选8位创作者，由业界大师Kenny Wong指导，并组织团队参加各地展览，推动本港潮玩IP出海。玩具公司柴犬工房则转型经营IP授权业务，运用AI加快故事文案创作，拓展产品线与客源。



另有科技公司展示定制AI数字人与AR系统，上传文件即可快速建立知识库，可用于接待、招聘面试、员工培训；会计公司联讯科技则推出AI财务系统，自动扫描单据同步会计数据，手机端可随时提交开支报销，系统自动分类账目，减少人手输入，提升企业前后台运作效率。