美国迷因股热潮再起 散户号召「拯救Wendy's」 股价急升26%

美国「迷因股」热潮再度重燃，今次被散户看中的，是近年股价持续下滑的连锁快餐集团Wendy's（WEN）。该股周三（24日）盘中一度狂飙42%，收市仍大升26%，报7.86元，创2021年6月以来最大单日升幅。

登上社交平台Stocktwits热门榜首

Wendy's当日未有公布重大利好消息，股价急升主要源自社交平台炒作。该股迅速登上投资者社交平台Stocktwits热门榜首，而Reddit讨论区WallStreetBets亦出现一篇帖文，呼吁散户「趁还未太迟前拯救Wendy's」，惟该帖文随后被删除。

Wendy's具备多项典型迷因股特征。首先，其股价自2023年中以来累跌逾70%，现价相对低廉；其次，沽空盘高度集中，容易因散户抢购而触发挟淡仓行情。根据S3 Partners数据，Wendy's沽空股份占其自由流通股数约24%。当股价突然急升时，沽空投资者可能需要买入股份平仓，进一步放大升势。

怀旧品牌成炒作卖点

Stephens分析师Jim Salera表示，今次明显是另一轮迷因股狂热。Wendy's是经典美国品牌，不少散户对其具有怀旧情感，情况与GameStop相似。Wendy's以Frosty奶昔及汉堡产品闻名，1980年代推出的「牛肉在哪里？」电视广告，亦在美国消费者之间具有高度知名度。

分析指急升不足改变公司前景

Muriel Siebert投资总监Mark Malek表示，Wendy's股价较低，加上沽空比例高企，很容易成为关注重点。他认为，在迷因股买盘涌现期间不宜逆势沽空，但今次急升亦不足以改变公司长期前景。同时，华尔街分析师整体亦持审慎态度，大部分给予「持有」评级，另有接近四分一建议沽售。