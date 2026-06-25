Google恐掀AI人才危机 据报再多两名大将转投Anthropic 

据彭博引述消息报道，Google两名核心AI研究员Jonas Adler及Alexander Pritzel计划离职，转投Claude开发商Anthropic，令Google近期的AI人才流失潮进一步扩大。两人均被视为Gemini大模型的重要贡献者，其中Adler参与AI编程项目，Pritzel则专注于AI系统训练。消息传出后，Alphabet（GOOGL）股价周三收报345.29美元，微跌0.24%；盘后再跌0.9%至342.13美元。

诺贝尔奖得主亦转投Anthropic

Google近日已接连失去多名重量级研究员，包括凭借AI预测蛋白质结构研究获诺贝尔奖的John Jumper，以及被视为Transformer架构主要发明者之一的Noam Shazeer。其中Jumper将转投Anthropic，Shazeer则会加入OpenAI。

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Adler及Pritzel过往亦曾与Jumper共同参与蛋白质结构研究，预计三人日后将在Anthropic再次合作。另一名Google DeepMind高级研究工程师Arthur Conmy亦宣布加入Anthropic，负责AI安全研究。他过往曾参与Gemini 2.5及AI编程项目。

算力重新分配惹不满

值得注意的是，AI算力属于目前科技企业最稀缺的资源之一，如何分配算力正成为研究团队之间的核心矛盾，过往亦曾导致部分员工离职。报道指出，Shazeer宣布离职前，Google曾将其负责的一个项目部分算力调拨予伦敦的Google DeepMind团队。

Anthropic上市憧憬成抢人利器

人才流失亦反映Google正面对OpenAI及Anthropic的激烈竞争。两家AI初创均有上市憧憬，意味研究员若在上市前加入，有机会透过股份获得可观回报。Anthropic近期据报完成新一轮融资，估值达9,650亿美元，超越OpenAI，并考虑最快今年秋季上市。

创投公司SignalFire于2025年发表的行业分析，DeepMind工程师转投Anthropic的机率，是Anthropic工程师反向转投DeepMind的近11倍。

Google：仍拥最大规模团队

Google DeepMind行政总裁Demis Hassabis表示，各大顶尖实验室之间一直存在大量人才流动，Google亦成功吸引不少顶尖研究员。他强调，Google仍拥有业内规模最大、研究范围最广泛的团队，但承认目前是科技行业历来竞争最激烈的人才市场。