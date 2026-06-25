Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Google恐掀AI人才危机 据报再多两名大将转投Anthropic 

商业创科
更新时间：10:53 2026-06-25 HKT
发布时间：10:53 2026-06-25 HKT

据彭博引述消息报道，Google两名核心AI研究员Jonas Adler及Alexander Pritzel计划离职，转投Claude开发商Anthropic，令Google近期的AI人才流失潮进一步扩大。两人均被视为Gemini大模型的重要贡献者，其中Adler参与AI编程项目，Pritzel则专注于AI系统训练。消息传出后，Alphabet（GOOGL）股价周三收报345.29美元，微跌0.24%；盘后再跌0.9%至342.13美元。

诺贝尔奖得主亦转投Anthropic

Google近日已接连失去多名重量级研究员，包括凭借AI预测蛋白质结构研究获诺贝尔奖的John Jumper，以及被视为Transformer架构主要发明者之一的Noam Shazeer。其中Jumper将转投Anthropic，Shazeer则会加入OpenAI。

相关文章：Google连环失AI人才 诺奖科学家跳槽Anthropic 股价急泻半成

Adler及Pritzel过往亦曾与Jumper共同参与蛋白质结构研究，预计三人日后将在Anthropic再次合作。另一名Google DeepMind高级研究工程师Arthur Conmy亦宣布加入Anthropic，负责AI安全研究。他过往曾参与Gemini 2.5及AI编程项目。

算力重新分配惹不满

值得注意的是，AI算力属于目前科技企业最稀缺的资源之一，如何分配算力正成为研究团队之间的核心矛盾，过往亦曾导致部分员工离职。报道指出，Shazeer宣布离职前，Google曾将其负责的一个项目部分算力调拨予伦敦的Google DeepMind团队。

Anthropic上市憧憬成抢人利器

人才流失亦反映Google正面对OpenAI及Anthropic的激烈竞争。两家AI初创均有上市憧憬，意味研究员若在上市前加入，有机会透过股份获得可观回报。Anthropic近期据报完成新一轮融资，估值达9,650亿美元，超越OpenAI，并考虑最快今年秋季上市。

创投公司SignalFire于2025年发表的行业分析，DeepMind工程师转投Anthropic的机率，是Anthropic工程师反向转投DeepMind的近11倍。

Google：仍拥最大规模团队

Google DeepMind行政总裁Demis Hassabis表示，各大顶尖实验室之间一直存在大量人才流动，Google亦成功吸引不少顶尖研究员。他强调，Google仍拥有业内规模最大、研究范围最广泛的团队，但承认目前是科技行业历来竞争最激烈的人才市场。

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
返六休一储24万 一秒被呃清光！24岁女失毕生积蓄绝望发文：「感叹自己嘅愚蠢」｜Juicy叮
返六休一储24万 一秒被呃清光！24岁女失毕生积蓄绝望发文：「感叹自己嘅愚蠢」｜Juicy叮
时事热话
2026-06-24 10:43 HKT
5岁男童患儿童癌王 硬净港妈剖白「预咗1年半打大佬」寄语家长勿轻视持续肚痛/流鼻血/发烧｜健康专访
5岁男童患儿童癌王 硬净港妈剖白「预咗1年半打大佬」寄语家长勿轻视持续肚痛/流鼻血/发烧｜健康专访
医生教室
2026-06-22 21:00 HKT
港铁「背囊党」繁忙时间顶心杉惹公审 港男爆粗怒轰自私精：「除低几个站好X难？」｜Juicy叮
港铁「背囊党」繁忙时间顶心杉惹公审 港男爆粗怒轰自私精：「除低几个站好X难？」｜Juicy叮
时事热话
17小时前
东铁线头等遇大妈高谈阔论 乘客难忍噪音出绝招「全世界静晒」 网民：大快人心！
东铁线头等遇大妈高谈阔论 乘客难忍噪音出绝招「全世界静晒」 网民：大快人心！
生活百科
20小时前
Save Lily｜非常父母称Lily未有遣返安排 瑞典拟将抚养权转移至当地夫妇
02:01
Save Lily｜非常父母称Lily未有遣返安排 瑞典拟将抚养权转移至当地夫妇
突发
3小时前
公屋世袭制？公屋户劝子女欲继承父母单位「要及早人生规划」惹议 网民指需符合1条件 附房署指引
公屋世袭制？公屋户劝子女欲继承父母单位「要及早人生规划」惹议 网民指需符合1条件 附房署指引
生活百科
20小时前
$50叹足一斤酱香鸡！$10起加配卤水鸭舌/葡挞/糖水 连锁快餐店外卖加餸优惠
$50叹足一斤酱香鸡！$10起加配卤水鸭舌/葡挞/糖水 连锁快餐店外卖加餸优惠
饮食
19小时前
Save Lily｜社署建议Danny续留收容所 列5潜在风险 父母冀准接回家并接受监察
01:50
Save Lily｜社署建议Danny续留收容所 列5潜在风险 父母冀准接回家并接受监察
突发
1小时前
怀疑手机Google偷听？简单3步设定防窃听保私隐 Android / iOS都适用
怀疑手机Google偷听？简单3步设定防窃听保私隐 Android / iOS都适用
生活百科
22小时前
北上注意！ 广东爆发手足口病疫情、深圳沦重灾区 酒精对肠病毒71型无效？
北上注意｜广东爆发手足口病疫情、深圳沦重灾区 酒精搓手液对肠病毒71型无效？
医生教室
20小时前