证监指本港基金资产总值增至2.3万亿元 杠杆及反向ETF总市值升25%

证监会发表最新年报，显示本港资本市场多个领域录得强劲增长。截至今年3月底止，受强劲净资金流入带动，注册成立基金的管理资产总值按年跃升19.4%，增至2.3万亿元。

年报指出，ETF及杠杆与反向产品市场表现亮眼，日均成交额按年急增50.6%至381亿元，总市值增长25.2%至6,512亿元，当中单一股票的杠杆及反向产品市值年内更飙升达60倍。

今年3月份的单月成交额创新高

报告指，在互联互通机制下，作为对冲内地利率风险敞口工具的「互换通」投资者参与度渐趋活跃。今年3月份的单月成交额创下8,210亿元人民币新高，而截至3月底，累计人民币利率互换合约交易总额已逾11.6万亿元人民币。

另外，数字资产方面亦见突破。截至今年3月底止年度，本港13只获证监会认可的零售数字资产产品，管理资产总值按年大幅上升近6倍，达到108亿元。此外，11只虚拟资产现货ETF自推出以来总市值大增90%，而12家持牌虚拟资产交易平台的成交额在过去一年亦急增1.25倍。