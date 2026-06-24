Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界杯2026｜翠华中环威灵顿街分店再开24小时 舖位邻近兰桂坊

商业创科
更新时间：20:51 2026-06-24 HKT
发布时间：20:51 2026-06-24 HKT

随著世界杯开锣，翠华控股（1314）宣布，即日起旗下中环分店改为24小时通宵营业，并推出世界杯限定小食套餐及宵夜餐品。

中环分店位于威灵顿街荆威广场高层地舖，邻近兰桂坊，属核心商业区。翠华表示，24小时营业安排即日生效，球迷可于店内观看赛事直播，同时选购招牌鱼蛋粉、冰冻生啤及限定小食。

被称「兰桂坊照妖镜」

值得一提的是，该中环分店大有来头，曾被一众中环蒲友笑称为「兰桂坊照妖镜」，因其店面光猛、24小时营业，深宵时段尽览醉客百态。该店于2020年不敌疫情冲击宣告结业，令许多顾客惋惜，但事隔两年再度回归。

该分店曾被中环蒲友笑称为「兰桂坊照妖镜」
该分店曾被中环蒲友笑称为「兰桂坊照妖镜」

翠华：通宵睇波是集体回忆

翠华执行董事李易舫表示，世界杯是四年一度的国际体坛盛事，亦是香港人聚首一堂、共享欢乐的重要时刻，通宵睇波、相约宵夜，更是不少球迷的集体回忆。她指，翠华一直陪伴香港人成长，今次将中环分店延长至24小时营业，正是希望为球迷提供一个熟悉、亲切又方便的好去处，尽情投入赛事的热血气氛。

即睇世界杯最新战报↓

即睇世界杯最新战报↓

最Hit
返六休一储24万 一秒被呃清光！24岁女失毕生积蓄绝望发文：「感叹自己嘅愚蠢」｜Juicy叮
返六休一储24万 一秒被呃清光！24岁女失毕生积蓄绝望发文：「感叹自己嘅愚蠢」｜Juicy叮
时事热话
11小时前
张晋亲吻举动被轰欠边界感？蔡少芬两女长得亭亭玉立 吊带裙穿搭展现青春气息
张晋亲吻举动被轰欠边界感？蔡少芬两女长得亭亭玉立 吊带裙穿搭展现青春气息
影视圈
11小时前
东铁线头等遇大妈高谈阔论 乘客难忍噪音出绝招「全世界静晒」 网民：大快人心！
东铁线头等遇大妈高谈阔论 乘客难忍噪音出绝招「全世界静晒」 网民：大快人心！
生活百科
6小时前
怀疑手机Google偷听？简单3步设定防窃听保私隐 Android / iOS都适用
怀疑手机Google偷听？简单3步设定防窃听保私隐 Android / iOS都适用
生活百科
8小时前
宁屈违法工厦拒住村屋！情侣同居悭租爆大战 男友一句暗黑警告惹哗然 网民力推「第三选择」｜Juicy叮
宁屈违法工厦拒住村屋！情侣同居悭租爆大战 男友一句暗黑警告惹哗然 网民力推「第三选择」｜Juicy叮
时事热话
7小时前
公屋世袭制？公屋户劝子女欲继承父母单位「要及早人生规划」惹议 网民指需符合1条件 附房署指引
公屋世袭制？公屋户劝子女欲继承父母单位「要及早人生规划」惹议 网民指需符合1条件 附房署指引
生活百科
6小时前
00:29
深水埗惊现1.5米长暹罗鳄 疑从高处直堕阳台 爱协出动套索长网成功捕捉
突发
1小时前
月入七万自认「草根阶层」？二人家庭叹零储蓄 详列开支震惊网民：过得好舒爽......
月入七万自认「草根阶层」？二人家庭叹零储蓄 详列开支遭网民批理财不善：根本唔系必要
生活百科
11小时前
山西挖眼案｜盲童「小斌斌」成学霸 特殊教育高考721分全国第一
即时中国
9小时前
北上注意！ 广东爆发手足口病疫情、深圳沦重灾区 酒精对肠病毒71型无效？
北上注意｜广东爆发手足口病疫情、深圳沦重灾区 酒精搓手液对肠病毒71型无效？
医生教室
6小时前