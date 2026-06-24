世界杯2026｜翠华中环威灵顿街分店再开24小时 舖位邻近兰桂坊

随著世界杯开锣，翠华控股（1314）宣布，即日起旗下中环分店改为24小时通宵营业，并推出世界杯限定小食套餐及宵夜餐品。

中环分店位于威灵顿街荆威广场高层地舖，邻近兰桂坊，属核心商业区。翠华表示，24小时营业安排即日生效，球迷可于店内观看赛事直播，同时选购招牌鱼蛋粉、冰冻生啤及限定小食。

被称「兰桂坊照妖镜」

值得一提的是，该中环分店大有来头，曾被一众中环蒲友笑称为「兰桂坊照妖镜」，因其店面光猛、24小时营业，深宵时段尽览醉客百态。该店于2020年不敌疫情冲击宣告结业，令许多顾客惋惜，但事隔两年再度回归。

该分店曾被中环蒲友笑称为「兰桂坊照妖镜」

翠华：通宵睇波是集体回忆

翠华执行董事李易舫表示，世界杯是四年一度的国际体坛盛事，亦是香港人聚首一堂、共享欢乐的重要时刻，通宵睇波、相约宵夜，更是不少球迷的集体回忆。她指，翠华一直陪伴香港人成长，今次将中环分店延长至24小时营业，正是希望为球迷提供一个熟悉、亲切又方便的好去处，尽情投入赛事的热血气氛。