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投委会设体验馆 九成市民参观后防骗知识提升

商业创科
更新时间：20:42 2026-06-24 HKT
发布时间：20:42 2026-06-24 HKT

投委会发表2025/26年报，指出位于荃湾南丰纱厂的投委会理财教育体验馆，91%参观者表示防骗知识有所提升，86%认为体验令他们对财务管理有更深入了解。

投委会主席杜淦堃表示，将继续推动公众在态度与行为上作出正面改变，帮助他们作出有根据的财务决定，推动社会建立审慎理财意识和提升财务抗逆能力。

香港理财月表扬61机构及学校

报告亦指，过去一年投委会参与由国际证券事务监察委员会组织零售投资者委员会牵头的全球教育活动，提升公众对网上情缘投资骗局的警觉。体验馆亦推出「投委会投资游戏」，让公众体验模拟真实投资情境，识别警示讯号。投委会于3月分别举行「香港理财月」及投资者及理财教育奖颁奖典礼，向61间机构和学校颁发奖项。

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