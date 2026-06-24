屈臣氏7月再办药余回收计划 伙20社福机构 回收点扩至逾75个

长和（001）旗下屈臣氏宣布，过去两年推行的药余回收成效显著，共成功收集并妥善销毁近1,000万粒药物，7月将举行「屈臣氏全港药余回收计划」，继续伙拍太平山青年商会及大智方案联合推动，更首度与「照顾者易达平台」携手，结合全港近60间屈臣氏药房及首度联动的20间社福机构，将服务由门市延伸至社区及家庭照护，重点支援照顾者需要， 打造社区健康支援网络。

由回收升级为结合药物管理

屈臣氏指，计划踏入第三年，将药余回收由单一环保行动，升级为结合药物管理、用药教育及专业药剂师支援的社区服务，让照顾者在日常生活中亦能更便捷及安全地处理药物，实践「社区事．屈臣事」。

该公司指出，「屈臣氏全港药余回收计划」将于2026年7月2日至7月31日举行，今年透过「药房＋社区」双网络，在全港18区近60间屈臣氏药房，以及「照顾者易达平台」连系的20个社福机构，合共超过75个回收点设置「药物回收箱」，为市民提供方便的途径妥善处理剩余药物，本年度首次于屈臣氏药房成功参与药余回收的易赏钱会员，更可获100易赏钱积分，推动大众养成正确处理药物的习惯。

冀从源头减少用药风险

香港屈臣氏专业健康服务主管兼总药剂师卢子扬表示，药余回收只是第一步，今年希望进一步由「回收」走向「药物管理」，结合药房、线上及社区网络，从源头减少用药风险，守护整个家庭健康，将健康支援真正带入社区。

屈臣氏表示，今次除了设置药物回收箱，亦透过注册药剂师团队提供「免费药物及用药咨询服务」，支援市民及照顾者正确管理药物，市民可于屈臣氏药房向驻店药剂师查询用药问题，亦可透过「屈臣氏随时 Chat」线上平台获得专业建议。该公司又指，屈臣氏药剂师更会走进社区及社福机构，提供用药教育讲座，将专业健康支援由门市延伸至线上及社区，建立「门市＋线上＋社区」的O+O (线下及线上) 健康支援网络。

