世界杯2026｜「补水暂停」变吸金新招 增7.5小时广告时间 料衍生78亿商机

本届世界杯新增强制性「补水暂停」（Hydration break）规则，规定每场比赛上下半场中段，赛事会暂停约3分钟供球员补充水分，惟新例惹来外界热议，不但饱受教练及球员批评，球迷亦报以嘘声。外媒《BBC》分析指出，「补水暂停」为每场比赛额外创造约4分20秒广告时间。以整届赛事计算，累计增加高达7小时30分40秒广告时段，估计可衍生高达10亿美元（约78亿港元）的庞大商机。

报道引述专家分析，新增广告时段将于球证鸣笛暂停后20秒开始播放，并于比赛重开前30秒结束。按此推算，整届世界杯合共激增约832个广告空档。

以美国转播商霍士体育（Fox Sports）为例，赛事期间每30秒广告平均叫价达20万至30万美元（约157万至235万港元）；若属美国队赛事或决赛，更可飙升至75万美元。单计美国市场，相关广告进帐已可能超越2.5亿美元（约19.6亿港元）。

此外，补水暂停环节本身亦可包装成品牌「冠名赞助」，配合国际足协官方赞助商可口可乐（Coca-Cola）向球员提供指定饮品，美国观众在暂停期间，实际上正面临「三重广告」曝光。

报道亦引述伊拉斯姆斯大学经济学院（Erasmus School of Economics）经济学教授Thomas Peeters指出，世界杯一向能吸引不少非传统球迷，但现时观众越来越倾向观看比赛片段，而非完整赛事。补水暂停某程度上将比赛切分成更短片段，有助迎合偏好碎片化内容的年轻观众。他认为，这种安排未来或会持续，尤其会在国际足总旗下赛事。

足协主席：纯属公平考量

国际足协主席恩芬天奴回应本届世界杯引入补水休息机制，他称这是为「保障赛事公平」，国际足协之后将进行分析，以决定是否在日后的世界杯保留饮水休息时间。

面对外界质疑「补水暂停」实为转播商吸金的手段，他早前受访时极力辩护，强调新安排纯属基于公平原则，绝非商业决定。他解释，统一补水规则可避免仅高温场地设置休息带来参赛优劣差异，认为短暂休整可让球员调整状态、修正战术失误，保障全场高强度对抗，助力赛事提升观赏性。

同时，恩芬天奴否认该机制为足联带来额外广告收益，称相关转播合约早已在决定引入补水休息规则前签署，部分电视台或能藉插播广告赚取更多利润，但这与国际足协并无关系。

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收入指标创历史新高

值得留意的是，国际足协早为本届赛事定下史上最高的收入指标。根据其2022年年报，2023年至2026年财务周期的预算收入原定为110亿美元；及至2025年3月，该周期目标更进一步上调至130亿美元，创下国际足协历来最高预算收入纪录。

翻查资料，过去四个世界杯周期，国际足协的整体收入一直呈递增趋势，分别录得42亿美元、57亿美元、64亿美元及75.68亿美元。

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