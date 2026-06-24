金管局与科大合办工作坊 探讨代理式AI打击洗钱

科大学工商管理学院与金管局在科大校园合办工作坊，探讨AI在打击清洗黑钱及恐怖分子资金筹集（AML/CFT）方面的应用，吸引逾200名参加者出席，涵盖持牌银行代表，业界专业人士及科大教职员和学生。

与五大金融机构共探AI风险

是次工作坊聚焦金融机构如何将AI的应用，由提升效率拓展至预测性及预防性风险侦测。活动设有专题讨论及多场分享，讲者来自中国银行（香港）、德意志银行、瑞银及蚂蚁银行。专题讨论围绕三大主题，包括从规则为本模式转至代理式AI的持续监察，应对扩展性及大规模数据处理的挑战，以及应用的落地实践。其后的分享则展示代理式AI在风险侦测及财富来源佐证方面的实际案例。

科大商学院院长安思远表示，AI将成为未来十年推动商业发展的重要力量。科大商学院正于课程中融入AI相关概念，培养学生掌握运用相关工具所需技能。是次工作坊展示了产学合作如何连系不同界别及观点，推动AI在金融业关键领域的应用。

金管局助理总裁（法规及打击清洗黑钱）陈景宏表示，银行必须广泛应用可靠科技，并积极探索和测试新科技，持续加强反洗钱工作的效率和成效，否则将无法应付不法分子愈来愈复杂的威胁及低效系统所产生的错误警示。

现场展位了解AI应用

此外，参加者亦透过现场展位了解代理式AI工具的应用，涵盖可疑交易报告及客户尽职审查资料佐证等范畴。科大指出，相关示范及专题讨论所得的见解已整合，并将为金管局日后发布相关指引提供参考。

科大表示，随著香港积极推动AI发展，科大商学院将持续透过研究、培育面向未来的人才，以及促进跨界对话，为构建更智慧、更安全的金融体系作出贡献。



