太古可口可乐受惠「盛事经济」 启德周边商户销量飙27% 工厂引机械人及AI技术

启德体育园主场馆去年门票销量创亚洲第一、全球第三，为周边商户带来实质经济红利之余，太古可口可乐今年首4个月于九龙城及土瓜湾地区直接供货的商户及餐饮渠道销售量也按年增长27%，增速为全港整体业务约两倍。 香港太古可口可乐董事及总经理高逸才（Richard Gould）接受《星岛头条》专访时表示，盛事经济不仅推动场馆本身，更带动了周边地区。

香港太古可口可乐董事及总经理高逸才（Richard Gould）接受《星岛头条》专访时表示，盛事经济不仅推动场馆本身，更带动了周边地区。

旅游业复苏成重要增长来源

作为启德体育园的创始合作伙伴，太古可口可乐可谓「近水楼台先得月」。高逸才指出，去年启德体育园Coldplay演唱会、香港国际七人榄球赛等活动轮番上阵，直接带动周边商户的饮品需求，「我们提供榄球主题的促销活动，赠品或抽奖，以及周边社区体验，不仅为榄球赛现场的观众，还为前往榄球赛途中的消费者或附近居民提供体验」。

这股「盛事红利」与旅游业复苏，亦是相辅相成。旅发局数据显示，2026年首季访港旅客达1,431万人次，按年增加17%，其中东南亚旅客比例持续上升。高逸才认为，香港人口基数小且相对稳定，游客增长成为业务扩张的关键动力，「今年至今来港旅客较2025年同期多约两成，而且来源地更广泛。对于香港的许多企业来说，这是重要的增长来源」。

除了启德，公司亦首年支持香港国际龙舟节，长期支持香港网球公开赛等本地盛事，并借势推出FIFA世界杯限定包装，设计融合阿根廷、巴西、英格兰等热门球队配色与代表标志，将盛事热度转化为渠道动能，「我们的业务本质是B2B，最终要帮助餐厅、超市、杂货店等客户提升他们的生意」。

低卡及零卡产品销量已占59%

另一方面，面对港人对低糖、功能性及能量饮品需求上升，太古可口可乐近年积极调整产品组合。高逸才透露，目前公司旗下低糖及零糖品牌已占整体产品组合约47%，低卡或零卡产品的销量已占59%，且相关品类的增速约为其他品类的两倍。

他指出，「消费者多年来趋势一直围绕健康生活和功能性饮料。」旗下无糖茶品牌「淳茶舍」去年重新推出时，研发团队评估逾20款配方，最终采用多重萃取工艺，针对香港消费者偏爱「回甘」口感反复提取精华；上月推出的「雪碧茶」则是观察到社交媒体上「茶包加雪碧」走红后，将全球创意本地化的成果。此外，能量饮品Monster Ultra Violet表现亦符预期。

香港太古可口可乐去年收益升2%至24.83亿元，高逸才分析指，增长主要由产品组合优化带动，咖啡、果汁及气泡饮品增速跑赢纯水品类，加上原材料成本回落，以及投资和营运开支控制得宜，公司扩大了利润率，「60年来我们在香港持续增长，相信这个势头可以继续」。

引机械人及大型吊车铺路扩产

他又透露，厂房近年大力推动自动化与数码化转型，为未来扩产铺路。最新投产的气泡PET生产线引入机械人自动换模系统，「换线时间大幅缩短，而且同一产品可灵活灌装到不同瓶型，既省电又省水。」另一项重点工程是刚完成安装的「大型吊车系统」（Big Hoist System），透过一系列垂直输送机在17层楼之间自动搬运托盘，速度比传统货运电梯更快，有效释放仓储与生产线的潜在产能。

在数据应用层面，前线团队可实时获取生产线表现数据，即时排查问题，毋须层层上报；销售预测亦引入标准化数据分析，提升预测准确度，从而降低库存、释放营运资金，「我们正在推动持续改进文化，让前线员工用数据自己解决问题，而不是等待工程师或经理指示」。

借多项AI及数码科技预防工伤

产能扩张之余，高逸才更将「安全」列为「唯一让其睡不著觉的事」。近年沙田厂房引入多项AI及数码科技预防工伤，包括卡车及铲车的远程信息处理系统（Telematics），实时监控车速、跟车距离及刹车力度，并透过驾驶评分系统推动安全竞赛；厂房内亦加装AI摄像头，自动识别行人是否偏离安全通道、有否扶稳扶手等潜在风险，即时向主管汇报。

他强调，安全领导力（safety leadership）由管理层做起，他与领导团队每季均须签署个人安全计划，并成立跨部门安全委员会针对高风险运作区域进行改善。

展望下半年，他预告公司将在物流与供应链方面有新动作，进一步提升服务客户的效率，并指公司策略核心始终围绕消费者需求、安全与可持续发展三大支柱。

相关文章：企业会客室｜从1瓶可乐到逾300款商品 香港太古可口可乐迎60载里程碑