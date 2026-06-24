Meta推预测市场App「Arena」 类似Polymarket及Kalshi  拟导入游戏积分机制 

据外媒引述消息报道，Meta行政总裁朱克伯格（Mark Zuckerberg） 最近派遣公司内部一支小型团队，开发一款暂名为「Arena」(竞技场）、类似于Polymarket及Kalshi的预测市场平台。不过，Meta（META）周二股价略跌0.29%，收报562.2美元。

不排除真金赌博可能

报道指出，Arena将与Facebook、Instagram、WhatsApp及Messenger等现有社交网络分开运作，预计引入类似电玩游戏的积分机制，但不排除加入真金赌博的可能。与此同时，公司亦正测试另一款独立应用程式Meta Photos，目标是生成新型态的媒体内容。

为加速Arena成长，Meta计划引导旗下社交平台用户群使用该平台。而在今年4月，Meta公布其每日活跃用户数达35.6亿，该指标用于追踪单日内开启公司旗下任一应用程式的独立用户数量。

报道提到，预测市场在2024年美国总统大选期间人气大幅飙升，让投资者针对货币政策走向及体育赛事等各式事件进行下注，而Robinhood（HOOD）和Interactive Brokers（IBKR）等交易平台也相继推出事件合约。