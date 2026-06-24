孙正义称马斯克太空数据中心计划价值不大 料地球资源定胜负 扬言软银「先下手为强」

软银集团创办人孙正义称赞马斯克（Elon Musk）是「卓越的变革推手」 ，但指其倡导在太空建造数据中心的价值不大，并预测AI竞赛将由地球上的运算资源定胜负。不过，Spacex（SPCX）股价连日急跌后，股价回升0.98%，收报156.11美元。

运送成本费用高昂

据彭博报道，孙正义于周二（22日）的股东大会上指出，建造太空数据中心虽然能大幅削减电力成本，但与硬件设备相比，电费仅占数据中心营运成本的一小部分，而且将所有设备运送至太空所需费用高昂，还须考量维护成本及通讯延迟等问题。

被股东问及软银是否会效仿马斯克的SpaceX大计时，孙正义表示，「在AI的竞争中，未来几年远比十年后可能发生的事情重要得多。」并强调软银将专注于在地球上打造「强大」的数据中心，「先下手为强」。

AI仍具百倍增长潜力

孙正义已承诺向OpenAI投入约650亿美元，并宣称将在全球投入数千亿美元建造数据中心及相关基建。然而，随著算力需求持续成长，SpaceX和贝索斯（Jeff Bezos）旗下Blue Origin均已宣布计划建造并发射轨道数据中心，以突破地球的能源与空间限制。

孙正义也坦承，AI竞争正日益加剧，但指OpenAI及其竞争对手Anthropic、Google仍有成长空间。并指出AI仍处于早期阶段，具备「十倍、百倍」的增长潜力。