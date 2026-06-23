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国泰航空与香港快运5月载量增14% 暑期旺季前景保持乐观

商业创科
更新时间：20:07 2026-06-23 HKT
发布时间：20:07 2026-06-23 HKT

国泰（293）公布5月营运数据，国泰航空与香港快运合共载客超过330万人次，按年上升14%。

短途目的地预订量正加快

国泰航空上月载客量266.8万人次，按年增加17%，客运运力增长10%。刘凯诗表示，上月中东局势令旅客改于香港等枢纽转机，使国泰航空客运网络的整体载客率高达87%，同时商务及高端休闲旅客对前舱的需求殷切。她指，对暑期旅游旺季的前景保持乐观，尤其看好长途航线的表现，而短途目的地的预订数目亦正加快增长。

快运暑期预订有增长

香港快运5月载客量67.4万人次，按年增加5%，运力增4%。刘凯诗称，香港快运的东南亚航线强健需求，同时往返北京大兴航线的乘客运载率超过90%。她指，暑期多个香港快运航点的预订情况，呈良好增长态势。

货运量增11%

货运业务方面，5月国泰载货量逾15万吨，按年增加11%，货运运力增加6%。刘凯诗预计，航空货运需求将保持坚韧，并继续密切关注市场发展动向。

视作减持国航 录14亿元收益

另外，国泰有份持股的中国国航（753）早前完成A股发行，国泰的持股比例由15.09%降至12.85%，国泰将于上半年度确认估计约14亿元的视作出售收益。


 

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