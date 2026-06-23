有线宽频拟改名「周大福媒体娱乐」 股价爆升逾40%

有线宽频（1097）建议公司名称由「有线宽频通讯有限公司 」改为「周大福媒体娱乐有限公司」 ，但须待股东大会通过。消息刺激该股周三开市后急升，暂报0.078元，大升近42%。

从周大福集团成员获益

有线指，更改公司名称更能反映其业务发展及未来发展方向，包括在周大福集团成员之间的协同效应中获益。该公司指，相信新名称能为公司确立更合适的企业形象及身份，将有利于业务发展，并符合股东的整体最佳利益。

CEO：优先整合各平合 发挥广告效益

有线今年初换将，新任行政总裁黄雅芬今天（23日）在股东会上表示，目前会优先整合及用好现有频道、社交媒体、地铁车厢电视及户外广告屏幕等多个平台，制作适用内容，以发挥广告效益，初步广告客户及赞助商反应正面。她又指，已跟内地平台及外国制作商探讨合制节目及内容，同时探索结合现有宽频网络，将节目及内容分销，增加收入来源。