澳洲国民银行发行25亿云吞债 大洋洲首笔 录超购1.7倍

中银香港（2388）宣布，协助澳洲国民银行首次发行港元公募债券（云吞债），本次债券发行规模为3年期25亿元，定价为3.699%，这是大洋洲地区首笔云吞债，亦是中银香港首次为澳洲国民银行承销公募债券，并担任此次债券发行的联席牵头经办人。

本地及国际投资者广泛认购

是次债券于金管局债务工具中央结算系统（CMU）进行托管及结算，中银行指，簿记建档峰值订单规模达67亿元，订单倍数高达2.68倍，获得本地及国际投资者的广泛认购，中银香港全程参与此次发债项目的执行与安排，并担任此次交易的结算交割行。

中银：提升港元债券市场国际化水平

中银香港副总裁王化斌表示，澳洲国民银行选择以香港金融管理局CMU系统作为结算平台，亦彰显了国际市场对香港金融基础设施的充分信赖，有助于提升港元债券市场的国际化水平和运作效率。

王化斌指，中银香港非常荣幸协助澳洲国民银行成功发行其首笔港币计价公募债券，作为大洋洲地区首笔云吞债，本次发行不仅体现了国际顶级金融机构对港元债券市场的高度认可，更进一步丰富了港元债券市场的发行人结构和地域多元性。他又指，中银香港将继续深化与全球优质金融机构的合作，积极推动港元债券市场的国际化发展，为巩固提升香港国际金融中心地位贡献力量。