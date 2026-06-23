孙东称本港自动驾驶测试顺利 对行业产生示范作用

创新科技及工业局局长孙东在2026国际汽车及供应链博览会上表示，自动驾驶车辆测试在香港进展顺利，可对本港自动驾驶行业及创新科技发展产生示范作用。他强调，特区政府正积极打造更多合适的应用场景，引进专项政策完善智慧交通规划，并全力推进香港城市环境下的自动驾驶测试。

孙东期望，透过优化法规和协同车路基础设施，有效落实智慧出行方案，推动智慧交通发展，提升运输效率、道路安全和交通服务稳定性，同时为香港带来新的商机及工作机会。他听取百度团队汇报萝卜快跑在港测试进展及国际市场业务成果后，对相关技术的应用前景表示肯定。

萝卜快跑：适应右軚左行 测试扩至港岛南

萝卜快跑是首家获港府发牌进行自动驾驶测试的企业，连续两年参展，展出了两辆第六代自动驾驶车RT6。该公司于2024年取得香港首个自动驾驶车辆先导牌照，2025年实现多车同时运行、载客测试、路段扩展及车速提升四大技术进展。截至2026年4月底，萝卜快跑在港安全行驶里程已逾23万公里，测试区域由机场岛拓展至北大屿山、九龙东及港岛南区，该公司指，已全面适应右軚左行规则。

全球方面，截至2026年5月，萝卜快跑自动驾驶总里程逾3.3亿公里，全无人驾驶里程突破2.2亿公里，覆盖27个城市，累计订单逾2,200万单。立法会议员庄豪锋认为，自动驾驶有助纾缓司机不足及老龄化问题。萝卜快跑表示，未来将积极探索参与北部都会区发展及跨境自动驾驶服务，深化在港部署，助力香港成为全球自动驾驶技术创新与商业化的标杆城市。