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调查指企业AI不足 或导致24%专业人才流失 「无AI工具将拒绝受聘」

商业创科
更新时间：16:32 2026-06-23 HKT
发布时间：16:32 2026-06-23 HKT

全球信息与科技公司汤森路透发布《2026年专业人士前景报告》指出，法律、税务与审计、以及风险管理等专业领域若未能实现AI带来的效益，未来两年或⾯临24%⼈才流失的风险。汤森路透主席兼⾏政总裁Steve Hasker表示，行业已出现了明显的分水岭，当企业能有效推行AI技术⽅案，并真正落实到营运层面时，便可领先同行，目前业务的⾸要任务是拉近AI理想蓝图和实际应⽤两者的差距。

是次调查共访问了全球1800名专业人士，结果显示企业对AI的期望与现实之间差距不断扩⼤，实际影响加速浮现，单在美国市场，便有⾼达1430亿美元的客户收入或会受到影响，人才流失压力亦逐步增加。 

超过9成机构认为未充分发挥AI潜在价值

汤森路透指，企业采用AI已相当普及，习惯每周使⽤AI⼯具的专业⼈⼠比例达74%，但不少企业仍未能把有关应⽤转化为实际效益。该公司指，91%的受访专业⼈⼠认为其机构未有充分发挥AI潜在价值，导致出现未能预料的风险，约三分之⼀的律师、会计及合规专业⼈⼠表⽰他们会⾃⾏使⽤未经公司批准的AI⼯具，造成潜在⽽无法有效管理的风险。 

汤森路透表示，即使企业已制定AI策略，执⾏进度仍然滞后，区内35%受访者表⽰其机构的AI愿景未有反映于⽇常⼯作中，超过两成更指，其机构⾄今仍缺乏清晰策略。这些压⼒正以超出管理层预期的速度加快累积，并集中反映在影⼦AI（Shadow AI）增加营运风险 、⼈才流失压⼒正在浮现及客⼾不会坐以待毙这三个相互关连的范畴之中。

接近80%企业认为AI「非常重要」或「不可或缺」

⼈才流失压⼒方面，汤森路透指，62%受访者表⽰，能否使⽤专业AI⼯具会影响其是否接受新职位；在已使⽤专业AI的受访者当中，接近三分之⼀表⽰，若无法使⽤相关⼯具，将会拒绝受聘。该公司又指，78%的企业认为AI带来的⼯作质量提升「非常重要」或「不可或缺」，但只有6%表⽰其⼤多数服务供应商已能达到要求。 

Steve Hasker表⽰，在涉及实质法律责任的专业领域中，所要求的标准必须更⾼，尤其当AI输出结果会影响法律判断、监管申报或客⼾建议时，「几乎正确」远不⾜够，公司正致⼒打造「Fiduciary Grade AI（信托级AI）」，务求为专业⼈⼠提供可核实、可信赖，并能最终为其结果承担责任的技术。

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