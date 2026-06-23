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腾讯据报洽退出Marvelous等多项日本游戏投资 部份宁愿亏损也沽售

商业创科
更新时间：15:17 2026-06-23 HKT
发布时间：15:17 2026-06-23 HKT

据彭博引述消息报道，腾讯（700）近日与日本多家游戏工作室洽谈退出投资，其中包括在东京上市的游戏公司Marvelous，为腾讯重新评估其全球投资组合行动的一部分。

考虑协同效应是否消失

报道指出，腾讯在游戏产业长期低迷的同时，还要在资本密集的AI竞赛中追赶阿里巴巴（9988）和字节跳动等竞争对手，因此正严格审视其投资，以评估哪些项目仍可成为高回报项目，并在认为具增长潜力的项目中进行布局。

同时，腾讯正在评估其在多家工作室的少数股权，在某些情况下即使亏损，也准备将股份出售回原管理团队。至于退出投资的标准之一，会考虑与投资公司之间预期的协同效应是否已经消失。

强调电玩游戏是核心业务

不过，腾讯在一份声明中强调，「电玩游戏是腾讯的核心业务」，且仍致力于与投资公司合作，以维持在日本游戏市场的影响力。

报道又提到，游戏产业经过疫情期间需求暴涨所带动的急速扩张后，投资热潮已明显退烧。腾讯的举动亦与内地竞争对手网易（9999）和Xbox业者微软（MSFT）的类似举动如出一辙。

其中，网易去年已陆续出售或关闭多个游戏工作室，行政总裁丁磊放弃投资年收入难以达到数亿美元规模的项目，微软也正评估出售部份工作室，与3年前豪掷690亿美元收购动视暴雪的乐观态度形成强烈对比。

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