3家本地电视台AI搞边科？｜林小珍

AI除了是今年最热门的投资主题，更加有越来越多行业将AI应用到实际业务，媒体行业就是其中之一。不单止是国际企业，其实本地的3家电视台亦积极利用AI制作节目，但策略却各有不同。

TVB力推AI生成内容

先说一下我曾经效力十多年的电视广播（511，TVB），观众们应该不难察觉他们的AI应用。TVB在去年9月已经推出首部AI生成短剧《在我心中，你是独一无二》，是一套共有10集，每集仅长数分钟的青春校园剧，画面是现实向，但沿用真人配音，推出后回响不大。

今年以来，TVB有更多AI制作，例如有以男女情欲为题材，画面大胆的微短剧《被出轨的人》，和正在翡翠台和TVB Plus播放的AI动画《社畜求生101》等。

另一个AI制作是上星期启播，由黄翠如和洪永城主持的《走过历史大地》，节目卖点是主持亲身走访埃及金字塔、伦敦桥和罗马竞技场等世界遗产的同时，利用AI技术重塑历史场景，并将主持融入其中，甚至生成主持访问历史人物，效果如何就见仁见智。今次无线更一改沿用多年，星期一至五晚黄金时段播剧的安排，将《走过历史大地》放于九点半播放，足见管理层大胆测试电视观众对AI制作接受程度的决心，都有点兵行险著。年长观众又会否觉得AI角色阴阳怪气呢？

上月底TVB举行「年中节目巡礼」，其中一个重点就是介绍旗下AI部门「FF工作室」的多部制作，包括以《东张西望》采访内容改篇的《东张三侠》和经典古装剧《杨家将》等多部AI剧和动画。此外，部分未开始制作的重头剧集，亦利用AI模拟真人演员制作预告片，不知道那些演员见到之后，会否担心被AI取代，或者觉得被AI矮化其演技？

HOY TV推AI夏蕙BB报天气

至于有线宽频（1097）旗下HOY TV，近期除了在宣传片制作上用到大量AI外，最近亦推出《HOY AI天气预报》。其实AI天气预报并不是新鲜事，港台电视早于2023年，已经引入AI天气主播名为 Aida，而HOY TV的版本，突破之处是生成以本港经典女艺人的年轻版，例如年轻版「夏蕙BB」和「邵音音」报天气。个人觉得这类有固定模式、变化不大的报播，广东话语音上的处理已经颇成熟，但画面上亲和力确实欠奉。

Viu TV用AI提升世界杯业务价值

表面上，暂时不见Viu TV有大力发展AI制作节目，毕竟Viu TV的皇牌是Mirror和Collar等年轻偶像，将姜涛、Ian和Marf等AI化，粉丝未必买帐。然而，Viu TV在今年的另一张皇牌——正进行得如火如荼的世界杯，AI已经大派用场。

Now TV和Viu TV的母公司香港电讯（6823）个人业务产品及科技主管黄康博士，上星期在AWS Hong Kong Summit上就透露，集团在今次的世界杯，广泛利用AI解决两大问题，分别是内容制作缺口，以及联系球迷。

在内容制作方面，他们引入「AI精华工厂」，将来自FIFA的画面输入AI系统，系统会自动捕捉精彩画面，再按制作人员要求，为不同的节目环节和发放平台，自动剪辑所需长度以及格式的精华片段。AI自动化制作，大大减轻制作压力，可以在极短时间内完成。特别是今次世界杯在美国、墨西哥和加拿大举行，比赛时间多是香港深夜，如果球迷无通宵「睇波」，一朝早起身看赛事精华变得特别重要。1分钟、3分钟和20分钟版本的赛事精华，短时间内备妥，满足电视、手机应用程式、社交媒体和户外平台的需要，同时可以提升广告价值。

联系球迷方面，香港电讯开发了一个AI Buddy，除了导入他们作为官方转播平台来自FIFA的数据，加上他们转播各地联赛的数据，再结合AI预测代理，为不同队伍的拥趸提供专属的分析和预测，推介爱队甚至对手的战述分析和精华，增加观众的参与，借此引导免费电视的观众购买赛事通行证。

AI冲击电视新闻制作

对于从事电视新闻多年的我，听完Now TV和Viu TV的世界杯「AI精华工厂」，即时联想到电视新闻的制作，都是由记者和剪接师精选记者会、高官发言和事故现场的选句（Soundbite）和画面，呈现给观众，很大程度依靠记者有多「熟书」和新闻触觉。「AI精华工厂」未来会否演变成「AI新闻工厂」呢？

林小珍