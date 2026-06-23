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Meta泄露追踪员工滑鼠及键盘等数据 急叫停内部AI训练计划

商业创科
更新时间：10:14 2026-06-23 HKT
发布时间：10:14 2026-06-23 HKT

Meta周一表示，将暂停一项用于AI训练的内部程式，以调查数据安全问题，该程式追踪员工的滑鼠移动和键盘输入等数据。此前曝光的文件显示，该内部系统的数据意外开放给Meta全体员工查阅。Meta发言人确认事件，并表示公司正展开调查。

据外媒《Business Insider》取得截图显示，今次泄漏事件被列为SEV 2级别；在Meta内部0至5级的事故分级中，0级最严重，泄露数据包括「完整的提示和转录文本、私人对话、人员和绩效数据、DSS敏感度评级（1-4）」。 

暂无证据显示被不当存取

Meta发言人表示，公司在设计有关计划时已加入私隐保障措施，目前未有迹象显示任何资料曾被Meta员工不当存取，但公司正在暂停该计划，以便进行调查。

今次涉及的AI训练计划名为Model Capability Initiative（MCI）。Meta于今年4月公布该计划，原意是利用员工键盘输入及滑鼠操作等数据，改善公司AI模型能力。该计划对大部分员工属强制性安排，早前已引起部分员工反弹，认为公司记录相关数据令人不安。

员工批资料未如承诺锁定

报道又提到，事件在Meta内部引发不满，有员工表示，自己对事件感到愤怒，虽然未见恶意存取证据，但资料未按原先承诺那样进行安全防护，令人非常沮丧。

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