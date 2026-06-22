格林斯潘曾批金管局入市打大鳄 数月后转軚称正确 任志刚赞「名不虚传、令人钦佩」

美国联储局前主席格林斯潘（Alan Greenspan）逝世，享年100岁。他任内曾与香港的财金官员意见相左，于1998年亚洲金融风暴期间，起初严厉批评港府入市是干预市场，但事后承认错误，多年来亦与金管局前总裁任志刚公开互相称赞。

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曾批港府入市损信誉

1998年金融风暴冲击亚洲多个市场，当时港元、港股及期货市场持续遭受投机者大举狙击，国际大鳄透过双边操控，意图操控利率、股票和期货定价牟取暴利，当时港府动用1,180亿元外汇储备入市，维持金融体系稳健，捍卫联系汇率。不过该做法遭信奉自由市场的格林斯潘公开批评，扬言此举最终会失败，并损害金管局信誉。

任志刚公开反击批评

时任金管局总裁任志刚随即发信反驳，指格林斯潘的言论令他感到惊讶，也颇为伤心，并强调干预是为了制止「价格操纵，捍卫市场公平」。值得留意的是，事后政府及金管局的行动证明成功稳定市场并获利，格林斯潘在6至8个月后，私下对任志刚说：「你做得对，而我当时实在过虑了。」

格林斯潘曾于1999年来港，与时任特首董建华、财政司司长曾荫权及金管局总裁任志刚会面。

多次改称香港做法正确 赞任志刚才能

至2009年任志刚宣布退休时，格林斯潘更公开盛赞对方，不仅承认香港1998年的入市行动「是正确的」，更赞赏任志刚对「入市时机掌握得恰到好处。」他还称赞任志刚是全球其中一位最有效率的央行行长，其地位不易被取代。

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任志刚常研读格林斯潘讲稿

任志刚对格林斯潘亦由衷敬佩，他在任时，曾多次在国际场合与格林斯潘会面。任志刚形容格林斯潘「名不虚传，令人钦佩」，并直言「很喜欢听他说话，特别是在公开场合，因为他每字每句都经过深思熟虑，要真正理解他说话的含义殊不容易」，甚至养成了研读「格老」演讲稿的习惯。不过任志刚最欣赏的是格林斯潘作为央行行长的才干，指对方成功建立并一直维持央行政策的公信力。

格林斯潘在任期间亦曾到访香港并会见官员，于1999年曾来港出席国际结算银行会议，并与时任特首董建华、财政司司长曾荫权及任志刚会面，讨论香港及中国的经济发展。其后格林斯潘亦赴北京，与时任国务院总理朱镕基会面。