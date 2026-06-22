格林斯潘名言5句 创「非理性繁荣」 为低估次按危机认错 今年曾批评特朗普

美国联储局前主席格林斯潘（Alan Greenspan）逝世，终年100岁。他作为全球经济最具影响力的政策制定者之一，任内发言擅于含糊其辞、透过语言艺术为市场留下解读空间，多年来不乏名言，其中于九十年代创出「非理性繁荣（Irrational Exuberance）」概念而闻名。今年他为捍卫联储局独立性，亦开腔批评现任美国总统特朗普。

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「非理性繁荣」

「非理性繁荣」意指市场因过度乐观与投机狂热，导致资产价格严重偏离了其实际的经济基本面。该术语出自格林斯潘于1996年12月发表的一场演说，当时美国股市正处于快速上涨的阶段，科技股尤为强势，但其涨势与实体经济的脱节引发了部分担忧。格林斯潘直言：「我们如何知道非理性繁荣何时过度推高了资产价值，然后像过去10年日本那样，资产价值出现意想不到的长期萎缩呢？…我们不应低估资产市场与经济相互作用的复杂性，也不应掉以轻心。」

「如果认为我言论清楚，你一定误会了」

作为任期历来第二长的美国联储局主席，格林斯潘为了避免震动市场或在时机成熟之前不暴露联储局的意图，总是用一些模棱两可的语言来包装自己的言论。他曾于1987年在参议院委员会发言时所言表示：「如果认为我言论清楚，你一定误会了。」

「很晚才意识次按危机严重性」

格林斯潘带领联储局经历过金融危机，始终将重点放在抑制通胀而非促进充分就业。批评者对此指出，格林斯潘的低利率政策为房地产泡沫的破裂埋下了伏笔，他于金融海啸后多次承认错误，低估次按危机的影响力，当时认为银行能够有效自我监管，「虽然我知道很多这类做法都在发生，但我直到很晚才意识到它们的影响有多严重，直到2005年末和2006年，我才真正明白过来。」

「没有人能做到监管金融稳定体系的重任」

事实上，在2008年格林斯潘就认识到联储局影响力的局限性，他在受访时对于应否赋予央行更多权力来监管投资银行时，他回答：「我主要担心的是联储局被赋予监管金融稳定体系的重任。我认为没有人能做到这一点，我最担心的是，如果联储局承担了这项任务却失败了，那么未来就无法预测了，这会损害中央银行体系的信誉。」

「恐惧的规模是狂喜的数倍」

对于市场情绪，他认为传染效应是其中主要因素，格林斯潘曾说：「恐惧和狂喜是主导力量，而恐惧的规模是狂喜的数倍，泡沫在狂喜积聚的过程中缓慢上升。然后恐惧袭来，泡沫急剧下跌。当我开始研究这一点时，我感到非常震惊。传染效应是导致事物崩溃的关键因素。」

批特朗普破坏联储局独立性

另外，今年年初格林斯潘与其他几位前联储局和前财政部官员，签署了一份联合声明，强烈批评特朗普政府对时任联储局主席鲍威尔进行刑事调查，在联合声明中表示，「对鲍威尔的刑事调查是史无前例的企图，旨在利用检方的攻击来破坏联储局的独立性。」