格林斯潘逝世 终年100岁 执掌联储局19年 任内曾创美国10年经济扩张期

美国联储局前主席格林斯潘（Alan Greenspan），因柏金逊病并发症逝世，享年100岁。

消息由格林斯潘妻子发出，她称赞丈夫是伟人，「数十年来在两党总统的领导下，为美国经济的发展作出贡献，但他始终坦诚地承认自己的错误」，相信世人永远铭记他的才华和善良。她又称「成为他的伴侣是我人生中最快乐的事。」

格林斯潘多次藉利率调节经济 曾连续加息17次

格林斯潘于1987年至2006年执掌联储局，达19年，是历来第二长任期的主席，横跨四位总统。他上任时不久，美股便出现「黑色星期一」，道指暴跌22%，当时迅速采取行动，向市场保证释放流动性，令股市急速复苏，往后每当联储局救市时，被市场称为「Greenspan Put（格林斯潘认沽期权）」或演变成「Fed Put（联储局认沽期权）」。

格林斯潘任期中，多次透过利率调整应对经济变化，亦令美国出现1991年至2001年的长期经济扩张期，他一向提倡放松金融监管，失业率降至4%以下，股市不断创新高。至2001年科网泡沫爆破兼遇上911恐袭，他用两年时间，将联邦基金利率降至1厘的超低水平；直至2004年经济过热，联储局又开始实施紧缩政策，两年间加息达17次，利率从1厘加至5.25厘，但他曾被市场批评低息时间太长、加息太急，为2007年金融海啸埋下隐患。

提出「非理性繁荣」概念

格林斯潘于1996年在科网泡沫升温时，提出「非理性繁荣」概念，当时称：「我们如何知道非理性繁荣何时过度推高了资产价值，然后像过去10年日本那样，资产价值出现意想不到的长期萎缩呢？」发言当年纳斯达克100指数已急升45%，他指出不应低估资产市场与经济相互作用的复杂性，亦不应掉以轻心，被市场解读为发出估值过高的讯号，一度令美股下滑，其后再迅速攀升，直至2001年科网泡沫爆破。

格林斯潘父为股票经纪

格林斯潘于1926年3月6日出生于纽约华盛顿高地地区，父亲为一名股票经纪及金融分析师，他在纽约大学修读经济学，就读博士学位时，师承后来另一位联储局主席伯恩斯。但他第一份工作是担任巡回爵士乐队的成员，之后担任过多位总统的经济顾问。