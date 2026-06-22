格林斯潘逝世 终年100岁 执掌联储局19年历来任期第二长

美国联储局前主席格林斯潘逝世，终年100岁。

任内曾两年加息17次

格林斯潘于1987年至2006年执掌联储局，达19年，是历来第二长任期的主席，横跨四位总统。他在任时，经历了1991年至2001年的经济扩张期，提倡放松金融监管，直至2004年开始实施紧缩政策，短短两年间加息达17次，将联邦基金利率从1厘加至5.25厘，但曾被市场批评低息太长、加息太急，为2007年金融海啸埋下隐患。

提出「非理性繁荣」概念

格林斯潘于1996年在科网泡沫升温时，提出「非理性繁荣」概念，当时称：「我们如何知道非理性繁荣何时过度推高了资产价值，然后像过去10年日本那样，资产价值出现意想不到的长期萎缩呢？」发言当年纳斯达克100指数已急升45%，他指出不应低估资产市场与经济相互作用的复杂性，亦不应掉以轻心，被市场解读为发出估值过高的讯号，一度令美股下滑，其后再迅速攀升，直至2001年科网泡沫爆破。

格林斯潘父为股票经纪

格林斯潘于1926年3月6日出生于纽约华盛顿高地地区，父亲为一名股票经纪及金融分析师，他在纽约大学修读经济学，就读博士学位时，师从后来另一位联储局主席伯恩斯。但他第一份工作是担任巡回爵士乐队的成员，之后担任过多位总统的经济顾问。