Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

格林斯潘逝世 终年100岁 执掌联储局19年历来任期第二长

商业创科
更新时间：19:25 2026-06-22 HKT
发布时间：19:25 2026-06-22 HKT

美国联储局前主席格林斯潘逝世，终年100岁。

任内曾两年加息17次

格林斯潘于1987年至2006年执掌联储局，达19年，是历来第二长任期的主席，横跨四位总统。他在任时，经历了1991年至2001年的经济扩张期，提倡放松金融监管，直至2004年开始实施紧缩政策，短短两年间加息达17次，将联邦基金利率从1厘加至5.25厘，但曾被市场批评低息太长、加息太急，为2007年金融海啸埋下隐患。

提出「非理性繁荣」概念

格林斯潘于1996年在科网泡沫升温时，提出「非理性繁荣」概念，当时称：「我们如何知道非理性繁荣何时过度推高了资产价值，然后像过去10年日本那样，资产价值出现意想不到的长期萎缩呢？」发言当年纳斯达克100指数已急升45%，他指出不应低估资产市场与经济相互作用的复杂性，亦不应掉以轻心，被市场解读为发出估值过高的讯号，一度令美股下滑，其后再迅速攀升，直至2001年科网泡沫爆破。

格林斯潘父为股票经纪

格林斯潘于1926年3月6日出生于纽约华盛顿高地地区，父亲为一名股票经纪及金融分析师，他在纽约大学修读经济学，就读博士学位时，师从后来另一位联储局主席伯恩斯。但他第一份工作是担任巡回爵士乐队的成员，之后担任过多位总统的经济顾问。

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
15岁情侣偷尝禁果兼肛交 女方分手2年后报警 22岁男获有条件释放 自签$2000保证两年内不犯案
01:12
15岁情侣偷尝禁果兼肛交 女方分手2年后报警 22岁男获有条件释放 自签$2000保证两年内不犯案
社会
8小时前
失意女又一城街头爆喊 陌生暖男递纸巾送水 留下「一句说话」惹喊全网｜Juicy叮
失意女又一城街头爆喊 陌生暖男递纸巾送水 留下「一句说话」惹喊全网｜Juicy叮
时事热话
9小时前
毛舜筠晒家庭照为老公区丁平庆父亲节 女婿Andrew罕现身成焦点 结婚2年定居美国
毛舜筠晒家庭照为老公区丁平庆父亲节 女婿Andrew罕现身成焦点 结婚2年定居美国
影视圈
9小时前
「周街都50K啦！」离地父母狂踩2万起薪亲生仔：「系咪谂住住㓥房？」超狂背景曝光网民秒懂｜Juicy叮
「周街都50K啦！」离地父母狂踩2万起薪亲生仔：「系咪谂住住㓥房？」超狂背景曝光网民秒懂｜Juicy叮
时事热话
6小时前
钱嘉乐13岁大女钱凯晴变气质美少女 父女依偎温馨合照 身高超越阿妈汤盈盈
钱嘉乐13岁大女钱凯晴变气质美少女 父女依偎温馨合照 身高超越阿妈汤盈盈
影视圈
5小时前
施可莹离世｜生前申请成「大体老师」遗爱人间 捐遗体助医科生学习｜即睇港大中大遗体捐赠计划
施可莹离世｜生前申请成「大体老师」遗爱人间 捐遗体助医科生学习｜即睇港大中大遗体捐赠计划
医生教室
7小时前
性感女神符钰晶近照流出 闪嫁才女林燕妮胞弟遭背叛 潇洒离婚再嫁武术冠军风韵犹存
性感女神符钰晶近照流出 闪嫁才女林燕妮胞弟遭背叛 潇洒离婚再嫁武术冠军风韵犹存
影视圈
10小时前
以为执到宝？港男2500人仔租深圳「最贵富豪区」？网民放大窗外一睇 揭惊人真相｜Juicy叮
以为执到宝？港男2500人仔租深圳「最贵富豪区」？网民放大窗外一睇 揭惊人真相｜Juicy叮
时事热话
3小时前
美心MX两店6.30同步结业！海怡半岛/西九龙中心 港岛区版图缩减仅余6分店...
美心MX两店月底同步结业！海怡半岛、西九龙中心租约期满 港岛区版图缩至6分店
饮食
7小时前
初级大人必学！烚蛋用冷水定热水好？一文即睇3种熟度最佳煮法 零失败不破裂
初级大人必学！烚蛋用冷水定热水好？一文即睇3种熟度最佳煮法 零失败不破裂
食用安全
12小时前