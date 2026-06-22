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屈臣氏成立brand lab孵化新品牌 加速产品推出及拓展市场

商业创科
更新时间：18:15 2026-06-22 HKT
发布时间：18:15 2026-06-22 HKT

长和（001）旗下屈臣氏集团宣布，成立以数据驱动的品牌创建与拓展平台「屈臣氏集团brand lab」，将透过该集团全球零售生态系统发掘、培育及拓展品牌。屈臣氏指，平台建基于集团线下及线上（O+O）平台、超过1.7万家店舖网络及1.8亿名会员消费数据，协助品牌迅速于多个市场拓展。    

专注亚洲美妆趋势及保健护理产品

集团指出，屈臣氏集团brand lab专注于高增长产品类别，包括中日韩的亚洲美妆趋势、成分导向护肤产品、健康与保健产品及个人护理产品。该集团亦指，过去两年已引进超过4,800个全新品牌，平台亦成功协助多个品牌由单一市场拓展至多个市场。

全面支援brand lab品牌 提升成功率

屈臣氏指，会为加入屈臣氏集团brand lab的品牌提供全面支援，由初期市场验证到拓展至不同市场，再领导产品类别。该集团续指，于各阶段提供针对性的支援，包括市场分析、销售网络、品牌推广及投资配置，确保资源投放于高潜力机会，推动品牌持续稳健增长，一方面可提升成功率，同时实现更高效及审慎的资源配置。

屈臣氏集团行政总裁倪文玲表示，屈臣氏不会等待品牌寻找市场，而是在已存在需求的真实市场环境中建立品牌，透过零售生态拓展品牌规模。

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