曦芸居与尚至医疗策略合作 安老生活与临床医疗整合为一 引进AI监测工具

长者生活社区曦芸居宣布，与跨专科医疗集团尚至医疗达成策略合作，建立首个高端医护联盟，将安老生活与临床医疗整合为一。符合资格的住户将获安排专属临床服务，包括由专业医护人员到现场进行评估及提供适时治疗，并采用先进的医疗科技与人工智能（AI）应用。

曦芸居表示，双方将在曦芸居现有护理框架的基础上，共同制定度身订造的个人化自选护理计划，透过跨专科医护人员的综合支援，为住户在不同的健康阶段，提供更连贯、整合的支援。

其士：从被动护理转向主动模式

其士集团董事总经理谭国荣表示，随著香港步入高龄社会，长者不再单纯寻求护理安老服务，而是希望找到一个自在的环境「让他们能继续以有目标感，自主性及尊严生活。」他称，曦芸居推动医疗由被动照顾转向更主动的个人化健康管理，服务亦因应每位住户的不同需要持续调整，同时保留住户之间的联系和自主选择。

尚至医疗冀助及早识别风险

尚至医疗集团创办人兼首席执行官刘嘉霖表示，其跨专科团队汇聚了老人科及其他医疗专科医生，以及各类专职医疗人员，涵盖健康管理与预防、评估与诊断、治疗，以至康复各个环节，并会引入创新的AI驱动工具，用于筛查、风险评估及持续监测，相关工具均经临床验证及持续改良，冀借此建立「一个积极守护健康、及早识别风险的环境」。

另外，曦芸居日前亦推出认知照顾、安心舒缓及中风复康三项住宿计划，以回应不断转变的需要。

曦芸居由其士集团与基督复临安息日会港澳区会合作兴建，以持续照顾退休社区（CCRC）概念为蓝本，配合政府倡导的「居家安老」的施政方向，其服务模式支援住户在同一社区内，从独立自主生活过渡至辅助护理，实现连贯完整的照护历程。

其士集团旗下在美国拥有25间安老院的业务组合，提供由日常生活协助、认知障碍症护理，到专业护理、暂托护理及纾缓护理的全方位服务，并将长者照护服务经验引入香港。

2060年长者料占香港总人口3分1

统计署数据显示，2025年香港65岁或以上人口占总人口25%，预计至2060年比例将上升至3分之1。