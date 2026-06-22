三星加大AI使用 向全球员工部署ChatGPT Enterprise和Codex

OpenAI宣布三星电子正向全球员工部署ChatGPT Enterprise和Codex，以加速公司对AI的采用。根据协议，ChatGPT和Codex将向韩国三星电子所有员工及其设备体验（DX）部门的全球员工开放，成为OpenAI迄今为止规模最大的企业级部署之一。

据外媒报道，三星电子计划在工作中使用上述产品，包括软件开发、行销、产品开发及制造，以提升员工生产力与解难能力。OpenAI则表示，三星电子员工借助ChatGPT，可更有效率地执行各类知识型任务，包括资讯搜寻与分析、文件草拟、构想及解读数据。

OpenAI又指，自2026年2月1日以来，韩国Codex的每周活跃用户已增长近800%。此外，首尔大学近日亦开始免费向全校47,000名提供ChatGPT Edu。OpenAI亦与韩国互联网公司Kakao合作，让使用者能在日常通讯平台KakaoTalk群组聊天中直接向ChatGPT提问并获得回复。