Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

三星加大AI使用 向全球员工部署ChatGPT Enterprise和Codex

商业创科
更新时间：16:00 2026-06-22 HKT
发布时间：16:00 2026-06-22 HKT

OpenAI宣布三星电子正向全球员工部署ChatGPT Enterprise和Codex，以加速公司对AI的采用。根据协议，ChatGPT和Codex将向韩国三星电子所有员工及其设备体验（DX）部门的全球员工开放，成为OpenAI迄今为止规模最大的企业级部署之一。

据外媒报道，三星电子计划在工作中使用上述产品，包括软件开发、行销、产品开发及制造，以提升员工生产力与解难能力。OpenAI则表示，三星电子员工借助ChatGPT，可更有效率地执行各类知识型任务，包括资讯搜寻与分析、文件草拟、构想及解读数据。

OpenAI又指，自2026年2月1日以来，韩国Codex的每周活跃用户已增长近800%。此外，首尔大学近日亦开始免费向全校47,000名提供ChatGPT Edu。OpenAI亦与韩国互联网公司Kakao合作，让使用者能在日常通讯平台KakaoTalk群组聊天中直接向ChatGPT提问并获得回复。

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
失意女又一城街头爆喊 陌生暖男递纸巾送水 留下「一句说话」惹喊全网｜Juicy叮
失意女又一城街头爆喊 陌生暖男递纸巾送水 留下「一句说话」惹喊全网｜Juicy叮
时事热话
6小时前
15岁情侣偷尝禁果兼肛交 女方分手2年后报警 22岁男获有条件释放 自签$2000保证两年内不犯案
15岁情侣偷尝禁果兼肛交 女方分手2年后报警 22岁男获有条件释放 自签$2000保证两年内不犯案
社会
5小时前
毛舜筠晒家庭照为老公区丁平庆父亲节 女婿Andrew罕现身成焦点 结婚2年定居美国
毛舜筠晒家庭照为老公区丁平庆父亲节 女婿Andrew罕现身成焦点 结婚2年定居美国
影视圈
6小时前
性感女神符钰晶近照流出 闪嫁才女林燕妮胞弟遭背叛 潇洒离婚再嫁武术冠军风韵犹存
性感女神符钰晶近照流出 闪嫁才女林燕妮胞弟遭背叛 潇洒离婚再嫁武术冠军风韵犹存
影视圈
7小时前
初级大人必学！烚蛋用冷水定热水好？一文即睇3种熟度最佳煮法 零失败不破裂
初级大人必学！烚蛋用冷水定热水好？一文即睇3种熟度最佳煮法 零失败不破裂
食用安全
9小时前
手机广东话语音输入失准？关闭1个隐藏设定 秒解决错字问题 网民实测：好似真系准咗
手机广东话语音输入失准？关闭1个隐藏设定 秒解决错字问题 网民实测：好似真系准咗
生活百科
2026-06-21 13:00 HKT
Save Lily｜父亲称Danny情况每况愈下 盼早日团聚 母获准留院陪伴冀喂人奶
01:59
Save Lily｜父亲称Danny情况每况愈下 盼早日团聚 母获准留院陪伴冀喂人奶
突发
6小时前
「周街都50K啦！」离地父母狂踩2万起薪亲生仔：「系咪谂住住㓥房？」超狂背景曝光网民秒懂｜Juicy叮
「周街都50K啦！」离地父母狂踩2万起薪亲生仔：「系咪谂住住㓥房？」超狂背景曝光网民秒懂｜Juicy叮
时事热话
3小时前
深圳西丽塔︱关闭逾30年正式开放 前身原来是……
深圳西丽塔︱关闭逾30年正式开放 前身原来是……
湾区时事
22小时前
铜锣湾人气素食自助餐 $79起任食炸物/点心/糖水/寿司 全日3市免加一
铜锣湾人气素食自助餐 $79起任食炸物/点心/糖水/寿司 全日3市免加一
饮食
2026-06-21 12:30 HKT