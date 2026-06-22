陈茂波称本港注册基金首季录千亿净流入 国际资金持续加码香港

财政司司长陈茂波表示，过去一年流入本港注册基金的净资金达3,500亿元，今年首季再录近1,000亿元净流入，反映国际资金正持续加码配置香港，并对本港资产管理平台投下信任一票。

不再是全球资本「路过」市场

他在香港投资基金公会40周年年度会议致辞时指出，香港已不再只是全球资本「路过」的市场，而是逐步成为全球投资者可信赖的资金管理平台。面对全球资本配置重整，以及中国科技企业加快融入全球供应链，香港可凭普通法制度、具国际认受性的监管框架、专业市场中介及中央支持，巩固国际资产管理中心地位。

陈茂波又称，港府未来将从产品、基建及互联互通三方面加强竞争力，包括扩阔投资产品广度与深度、完善多资产托管及跨境结算基建，以及深化与内地及海外市场联系。他提到，本港交易所买卖产品数目过去两年已由不足180只增至逾240只，资产管理规模接近6,500亿元，8月亦将推出国债期货，配合债券通及互换通，为人民币资产提供更完整风险管理工具。

黄天祐提醒：数量并不等同价值

不过，证监会主席黄天祐则在会中提醒，香港虽已位居全球最大跨境资产管理中心，但「数量并不等同价值」，未来须朝「最具影响力中心」进发。他指出，ETF及被动投资虽有助降低成本，却可能令基金经理缺乏诱因推动企业管治，形成「搭便车」效应，削弱市场尽职治理能力。

黄天祐亦表示，留意到本港机构投资者普遍较少在股东大会积极发声，部分更以股权集中为由淡化责任。他呼吁业界未来十年将焦点由「量」转向「质」，把股东大会重新定位为核心参与平台，透过更积极的尽职治理，以提升香港资本市场的长远竞争力。