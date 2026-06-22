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Mark Gurman料苹果加价潮「很快到来」 不会等到秋季新机发布会

商业创科
更新时间：12:38 2026-06-22 HKT
发布时间：12:38 2026-06-22 HKT

苹果公司（AAPL）行政总裁库克（Tim Cook）早前接受外媒时称计划提高产品价格后，彭博资深科技记者古尔曼（Mark Gurman）在X平台上更预计，苹果加价潮很快到来，不会等到秋季新机发布会，并预计将会结合校季促销活动，以作为价格调查的缓冲 。

成本不断上涨 「涨价不可避免」 

库克在上周三（17日）接受《华尔街日报》采访时表示，越来越多的记忆体被分配给AI伺服器，导致晶片严重短缺，电子产品公司需争相抢购，并坦言涨价不可避免，「正在尽最大努力减轻涨幅，但难以为继了。」 不过，库克并未透露价格何时上涨、涨幅多少，以及哪些产品会受到影响。

同时，库克在访谈中表示，苹果已准备好动用资金储备来增加记忆体供应，但澄清并未计划自行兴建记忆体与储存工厂。

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