港企AI使用率落后邻近地区 AWS吁大胆创新「错都唔紧要」

亚马逊旗下云端运算服务（AWS）香港总经理苏小龙表示，香港企业的AI使用率落后邻近地区，在代理式AI（Agentic AI）领域应用更已遇上瓶颈。他呼吁公司高层正视AI属于企业转型的工作，鼓励大胆创新，「小步快跑，错都唔紧要」，可短时间内见到营运成效。

AI已非IT议题 属企业转型

苏小龙指出，香港市场发展AI面对多项挑战，特别是企业制订AI策略并不清晰，强调「AI已经唔系IT（资讯科技）议题，而系一项企业转型」，必须由行政总裁级高层从上而下制订决策，才能成功应用AI。

他又指出，香港企业的AI使用率普遍较邻近市场低，当中因为产业结构不同，本港没有大型互联网公司及AI大模型公司，以致AI的训练需求亦较低。但他深信，代理式AI市场空间无限大，现时企业在发展指定AI场景前，只需短时间便可预测成本及回报，不少案例亦显示时间成本较以往缩短达九成，盈利能力亦可提升数倍，故鼓励公司高层大胆、创新，「小步快跑，就算错都唔紧要」，明言「百分百清楚先做Agent就太慢，大约有七成信心都建议用。」

亚马逊首季业绩显示，AWS的年化经常性收入达到1500亿美元，按年增长28%，是15个季度以来增长最快。其代理式AI平台Amazon Bedrock服务全球12.5万名客户进行AI开发。苏小龙表示，AI比之前云业务发展速度明显更快，AWS正式从事AI业务仅3年，目前正呈倍数增长，前景可期。