亚马逊拟售自研AI晶片 剑指Nvidia主导地位
更新时间：09:27 2026-06-21 HKT
发布时间：09:27 2026-06-21 HKT
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美国《巴伦周刊》报道，亚马逊 (Amazon)证实正与潜在客户洽谈出售人工智能 (AI) 晶片，剑指目前仍由Nvidia主导的蓬勃市场。
亚马逊云端运算事业AWS(Amazon Web Services)AI负责人 Peter DeSantis 表示，公司已开始与有意采用自家Trainium客制化晶片的潜在客户展开讨论，但并未透露正在洽谈的客户名单。公司发言人表示，这些讨论目前仍在「探索性的早期讨论阶段」，但证实客户确实展现了相关兴趣。
布局晶片业务逾十年
亚马逊布局晶片业务已有超过十年历史。2015年，AWS收购半导体新创公司 Annapurna Labs，为后续发展奠定基础。此后，Trainium AI 加速晶片已成为 AWS 资料中心的重要组成，包括 Anthropic 在内的客户，已支付数千亿美元使用这些晶片。
若未来进一步向其他企业资料中心销售 Trainium，亚马逊将直接与 GPU 供应商竞争，包括Nvidia与超微 (AMD)。
亚马逊股价上周四上涨2.9%，收报244.39美元。
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