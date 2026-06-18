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摩通香港员工传停用Anthropic Claude AI 涉条款措辞

商业创科
更新时间：21:14 2026-06-18 HKT
发布时间：21:14 2026-06-18 HKT

英国《金融时报》引述消息人士报道，摩根大通已停止其香港员工访问人工智能公司Anthropic的AI模型，将Claude从内部认可的大型语言模型清单中移除。摩通拒绝置评，Anthropic未回应。

报道指，摩通香港员工无法再从内部提供、已核准的LLM清单中存取Claude模型，决定基于Anthropic与摩通签署的授权协议中的使用条款措辞。

高盛早前已禁香港员工使用

摩通是继高盛后另一间禁止香港员工使用Claude的华尔街大行。今年4月，高盛已禁止其香港银行家使用Claude。有报道指出，高盛与Anthropic磋商后，对合约严格解读，认为根据合约香港员工不应使用Anthropic产品，但有关决定不包括与其他AI供应商如OpenAI的合约。Anthropic发言人当时表示，Claude从未在香港获得正式「支持」。

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