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迷策略推亚洲首个上市收藏卡融资服务 可抵押Pokémon Card

商业创科
更新时间：21:00 2026-06-18 HKT
发布时间：21:00 2026-06-18 HKT

由9GAG团队创立的迷策略（2440）宣布，将于今年第四季推出旗下全新收藏卡融资服务「Grade10 Finance」，成为亚洲首家推出同类融资服务的上市公司。该服务旨在为收藏卡营运商及藏家提供流动资金，让收藏卡从静态资产转化为具备流动性的金融资产。

贷款涉真伪鉴定及估值

「Grade10 Finance」首阶段将接受宝可梦卡（Pokémon Card）、海贼王卡及运动卡等热门高端收藏卡作为抵押品。用户可透过线上平台提交申请，经专家团队进行真伪鉴定、估值及风险评估后，即可获批贷款。迷策略指出，相较于欧美市场，香港的机构级收藏卡融资服务目前仍处于早期发展阶段，期望借此抢占亚洲市场的增长先机。

迷策略行政总裁陈展程表示，收藏卡市场正加速走向资产化与机构化，逐渐成为部分藏家资产配置的一部分。他亦指出新服务是回应市场对收藏品流动性的需求，公司将结合香港的合规框架与专业评级完善行业基建。

近年全球交易卡市场规模持续扩大，该市场预计将由2024年的158亿美元，增长至2030年的235亿美元。而随着收藏卡逐渐具备投资属性，相关的金融服务需求亦随之上升。迷策略近年积极布局收藏品业务，除举办大型卡展外，早前亦推出了保管库、AI查价工具，以及投资宝可梦卡的代币化基金，逐步构建其收藏卡生态圈。

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