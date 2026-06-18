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Google天才研究员跳槽OpenAI 曾写创世级AI论文

商业创科
更新时间：17:59 2026-06-18 HKT
发布时间：17:59 2026-06-18 HKT

Alphabet旗下Google杰出研究员Noam Shazeer今日（18日）在社交平台X上宣布离职，加入竞争对手OpenAI。

加入OpenAI主掌模型核心 


OpenAI研究总监Mark Chen表示，Shazeer将负责公司 AI 架构研究，主责模型建构的核心技术。此前，Google正面临著来自OpenAI、Anthropic及马斯克旗下SpaceX的多方竞争压力 ，Shazeer的加入，对正致力于在IPO前进一步突破模型复杂度的OpenAI或成为助力。

近几个月，市场看好Google在AI模型、自研晶片，以及覆盖数十亿用户的消费级应用等领域的布局，股价随之大涨，4月一度最高收于399.04美元。然而，在企业端的AI编码工具市场，Google则明显落后。此外，多位前员工透露，研究人员经常得先应付繁复的内部政治角力，才能取得运算资源。

根据沙泽尔个人网站介绍，他于2000年加入Google，负责搜寻引擎拼字纠错和广告技术，并参与撰写2017年Google里程碑式AI研究论文《注意力就是一切》。

2021年，Shazeer因不满Google在发布融合生成式AI产品的进展速度，离职创立了聊天机器人新创公司Character.AI。2024年，作为一项估值25亿美元的授权协议的一部分，沙泽尔重返Google，联合领导旗舰AI模型Gemini的研发。

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