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SOGO母企据报死线前完成再融资 获19间银行贷款63.9亿

商业创科
更新时间：17:26 2026-06-18 HKT
发布时间：17:26 2026-06-18 HKT

据彭博引述消息报道，香港崇光百货（SOGO）营运商利福国际，在以铜锣湾旗舰店作抵押的贷款到期前数小时，成功完成再融资，暂时解除还款风险。

消息指，利福国际从19间银行取得63.9亿港元融资，低于周四到期的原有贷款余额约67.5亿港元。知情人士称，公司将以自有现金填补差额。

今次贷款谈判历时数月，最终在限期前最后一刻落实。今次再融资将用于偿还利福旗下Future Develop早前取得的大部分5年期贷款。知情人士指出，部分原有贷方退出，公司需引入多间新银行参与。

类似情况近期亦有出现。上月酒店营运商泛海国际亦在谈判数月后，临近限期才完成7.6亿港元贷款再融资，显示本港商业房地产借贷市场仍受压。

零售物业租金价格仍受压

香港零售市道虽见改善迹象，但零售物业仍面对压力。政府数据显示，私人零售物业租金4月按年跌约2%，价格则跌约14%。零售业务方面，虽然整体零售销售受旅游及假期消费带动，4月按年升8.6%，但百货公司销售同期仍跌6.7%。

利福国际由香港富豪刘銮鸿持有，并于2022年以19亿元私有化。刘銮鸿今年4月曾承诺，会在到期前买入公司一笔3.5亿美元、票息4.8%的债券全部未偿还本金，反映其对公司的个人支持。

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